【雷鼎鳴專訪】7月通關在望？新加坡防疫政策值得參考（有片）

政府近日調整入境防控措施，包括取消非香港居民入境限制，外界關注香港和內地能否在7月通關。香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授雷鼎鳴，接受《經濟通通訊社》專訪時就指，通關時間表取決於香港和內地的疫情發展，「本來7月1日亦是好日子，政治上很有象徵意義，現時距離7月仍有兩個多月，有機會能夠控制疫情，不能排除通關的可能性。」



香港須通爭取通關保金融中心地位



雷鼎鳴表示，內地一直都想與香港通關，有傳早於今年1月8日，中央已批准香港與內地通關，但當時香港又爆發新一波疫情，令兩地遲遲未能通關。他認為香港處於一個困難的境地，「如果香港與內地通不了關，香港金融中心的價值亦會下降，因為外國人來香港並非貪圖香港自身的價值，而是中港在經濟上有密切的關係，同樣地，如果香港和海外通不了關，香港對於內地的價值亦會下降，因為香港要提供海外關係、國際金融中心和國際商業中心服務。」他坦言，香港須同時爭取與內地及海外通關，才能保住金融中心的地位。



熔斷機制無助防疫應重新審視



為控制疫情，港府實施入境及航班熔斷機制，現時同機5名或以上乘客抵港檢測確診須禁飛5天。雷鼎鳴直斥有關措施相當無謂，「你只要稍了解航空公司的運作就知道，機上的乘客是來自世界各地的，以卡塔爾抵港航班為例，機上的絕對不是當地人，而是香港人從世界各地去卡塔爾乘坐該航班赴港，如果有人中招，懲罰卡塔爾航空公司有甚麼用？」他認為航班熔斷機制無助於抗疫，又批評隔離政策令人才流失。



政府從5月1日開始允許非香港居民從海外入境，而這些入境的民眾，需符合所有入境檢測及檢疫要求，包含預定指定隔離酒店7晚、接種完整疫苗、核酸檢測陰性證明等。「以前要隔離14日，甚至21日，既然檢測4至5日有結果，為何要那麼長時間？新加坡正利用機會搶香港生意，隔離太久真的會影響香港國際金融中心地位，令人才流失。」雷鼎鳴說。

新加坡防疫政策值得借鑑



雷鼎鳴認為新加坡的防疫政策值得參考，雖然該國認同「與病毒共存」，但絕非「躺平」。「新加坡有很多抗疫政策做得不錯，起碼能看見成果，當地死亡率遠遠低於香港。」他表示港府積極動態清零，效果竟然比新加坡「與病毒共存」差，應審視過程中出了甚麼問題，「新加坡出入境基本上沒有限制，為何死亡率那麼低？值得港府認真思考。」



撰文：經濟通記者張可怡

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