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【筍工獻給你：立即登記嚟數碼港互動招聘博覽2022】

23/05/2022

喺元宇宙打機、聽演唱會，大家都可能試過，但係面對元宇宙「來襲」，分分鐘下份工，你會喺元宇宙搵到！無論你依家係搵緊工，定想加入創科界，呢個活動都啱你！數碼港將會喺6月4日至6日舉行《數碼港互動招聘博覽2022》，為準畢業生同年青人提供金融科技、智慧生活、數碼娛樂、人工智能、大數據、區塊鏈以及網絡安全等各類創科熱門筍工。


數碼港除咗為大家搜羅咗大量職位空缺，仲邀請咗創科業界領袖同埋青年精英，透過就業座談會同大家分享創科行業嘅發展。今次活動我哋仲安排咗CV諮詢服務，搵嚟HR專家幫大家執執CV，等你份CV更容易突圍而出。我哋仲會連同初創Datality Lab用AI分析大家面試表現，搵出你面試中嘅強項同弱項，助你提升日後面試表現。無論你係讀marketing、arts、science、engineering定其他學科、即將畢業抑或已經做咗幾年嘢，透過呢個招聘博覽，實會有工啱你架！

 

一click了解詳情同埋報名：https://bit.ly/3sP5zpf

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