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【回歸慶典】習近平提四大希望　未來五年是香港開創新局面關鍵期

01/07/2022

　　香港慶回歸25周年大會暨第六屆政府就職典禮，國家主席習近平發表重要講話，向全體香港市民致以誠摯問候，向李家超、主要官員及行政會議成員表示熱烈祝賀，以及向香港市民及國際上支持一國兩制的同袍、友好等表示衷心感謝。

 

 

香港回歸25周年，會展舉行慶回歸25周年大會暨第六屆政府就職典禮 (政府新聞網)

 

回歸祖國後香港戰勝風雨挑戰

 

　　習近平表示，始終香港同胞與祖國風雨同舟，香港在國家改革開放的歷史，發揮祖國與世界橋樑的作用，作出了不可替代的貢獻。香港積極融入國家大局，積極保持開放，對外開放新格局中發揮重要功能。香港建功的舞台愈來愈寬廣，香港與內地交流合作領域全面擴展，回歸祖國後，香港戰勝風雨挑戰。

 

一國兩制符合國家利益沒理由改變

 

　　習近平又指，香港回歸以後，當家作主，真正的民主由此開始，中央全面落實管治權，落實港區國安法、愛國者治港，確保了符合香港一國兩制方針，維護香港居民權利，維護香港穩定，又強調「一國兩制」符合國家、民族基本利益、符合香港、澳門根本利益，得到香港、澳門居民支持沒有任何理由改變，必須長期堅持。

 

國家主席習近平指，未來五年是香港開創新局面的關鍵期，並提出四大希望 (政府新聞網)

 

　　習近平認為，必須把握「一國兩制」實踐規律，才能確保「一國兩制」事業始終朝著正確的方向行穩致遠。他指，中央政府對特區政府有全面管理權，要保障中央管治權及香港高度自治「雙統一」；必須落實「愛國者治港」，是世界通行的政治法則，沒有任何地區人民不愛國的勢力掌握政權。守護管治好，就是守護香港繁榮穩定；支持保持香港獨特地位及優勢，中央與香港同胞的心完全連通，香港居民珍惜，中央同樣珍惜，相信香港必須作出重要貢獻。

 

未來五年是香港開創新局面關鍵期

 

　　習近平指，未來五年是香港開創新局面的關鍵期，並提出四大希望:第一，要著力提高治理水平。完善治理體系、提高治理能力、增強治理效能。習近平指，行政長官和特區政府是香港的當家人，也是治理香港的第一責任人，要忠實履行誓言，以實際行動貫徹「一國兩制」方針，維護《基本法》權威，亦要按照德才兼備的標準選賢任能，廣泛吸納愛國愛港立場堅定、管治能力突出、熱心服務公眾的優秀人才進入政府；他們亦要提升國家觀念和國際視野，從大局和長遠需要出發積極謀劃香港發展，並要加強政府管理，改進政府作風，樹立敢於擔當、善作善成新風尚，展現良政善治新氣象。

 

　　第二，不斷增強發展動能，中央全力支援香港抓住國家發展帶來的歷史機遇，主動對接「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設和「一帶一路」的國家戰略。習近平又指，中央全力支援香港與世界各地展開更廣泛、更緊密的交流合作，吸引滿懷夢想的創業者來此施展抱負；中央亦全力支援香港積極穩妥推進改革，充分釋放香港社會蘊藏的巨大創造力和發展活力。

 

　　第三，排解民生憂難，習近平引用蘇軾的「享天下之利者，任天下之患；居天下之樂者，同天下之憂。」他認為香港市民最大的民心，是盼望生活變得更好，盼望房子住得更寬敞一些、創業的機會更多一些、孩子的教育更好一些、年紀大了得到的照顧更好一些。他指出要「民有所呼，我有所應」，新一屆政府要務實有為、不負人民，把市民的期盼作為施政的最大追求，讓發展成果更多更公平惠及全體市民，讓每位市民都堅信，只要辛勤工作，就完全能夠改變自己和家人的生活。

 

　　第四，共同維護和諧穩定，習近平指，香港經歷風風雨雨，大家痛感香港不能亂也亂不起，更深感香港發展不能再耽擱，要排除一切幹擾謀發展。他說，希望全體香港同胞大力弘揚以愛國愛港為核心、與「一國兩制」方針相適應的主流價值觀，繼續發揚包容共濟、求同存異、自強不息、善拼敢贏的優良傳統，共同創造更加美好的生活。

 

撰文：經濟通採訪組

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