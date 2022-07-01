【回歸慶典】習近平結束訪港行程 李家超：充分體現對香港關懷

國家主席習近平一連兩日訪港，今日(1日)上午出席香港慶回歸25周年大會暨第六屆政府就職典禮後，先後會見新任特首李家超，以及行政、立法及司法機構負責人。

特首李家超感謝國家主席習近平親臨香港出席回歸大會 (政府新聞網)

習近平就職典禮後見主要官員

會見者亦包括終審法院首席法官張舉能、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國資深大律師、立法會主席梁君彥、行政會議非官守議員召集人葉劉淑儀，及新一屆特區政府主要官員及全體常任秘書長。習近平亦在李家超陪同下與眾人合照。

習近平隨後乘搭高鐵返回深圳，結束訪港行程，西九龍高鐵站舉行歡送儀式。

習近平向站內等歡送的官員揮手及簡短交談，其夫人彭麗媛與李家超伴隨。習近平向揮動花束、國旗及區旗的學生點頭示意，及後進入月台。

國家主席習近平結束訪港行程 (政府新聞網)

李家超：感謝國家主席親臨香港

李家超在習近平離開後見記者，他感謝習主席親臨香港出席回歸大會，並在他監誓下就任深感榮幸。他形容習近平發表重要講話及兩日考察行程，意義重大影響深遠，帶給香港喜悅，關懷和動力。

李家超指，習近平在疫情下親臨香港同各界見面，又考察科學園，是體現習近平及中央對香港深切關懷及對香港發展全力支持高度重視；習近平的演講，亦肯定一國兩制實踐獲得舉世公認的高度成就，高度評價香港對國家發展的作用，及對未來發揮作用的厚望，令人鼓舞，又表明「一國兩制」是好制度，會長期堅持不改變，表態清晰實在，增加港人信心。

不辜負習近平重託及市民期望

李家超又指，會按照習近平提出的四點希望及總結的四項經驗，帶領政府全力以赴施政，不負主席重託及市民期望，團結社會，續寫香港成功新篇章，展現香港新景象。同時他亦會全面準確落實一國兩制，確保愛國者治港，維持香港地位及優勢，令本港及國際了解一國兩制，在不變型不走樣下繼續實踐。

撰文：經濟通採訪組

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