8月重點關注黃金的走勢！

經過數月各國央行的大幅的加息，市場開始降低了商品的需求，也間接導致原油進行了強勢的下跌趨勢。基於各國的通脹的上漲都來自於能源與食物區域，而原油的下跌也開始證明通脹開始逐漸的降溫。此外，烏克蘭與俄羅斯達成穀物出口的協議，會開始會緩解對食物區域的需求，並判斷未來的通脹會開始緩解。上周美聯儲再次加息75基點，並暗示企業的增長與消費開始逐漸的受壓，而不排除未來會降低加息的幅度，會以持續關注經濟數據來調整加息的幅度。由於美國的大幅的加息，各大企業貸款成本提高，也開始下調了增長預期，而聘請人數也開始持續的減少。此外，大部分都來自於消費股（Walmart，MacDonald，Coke）的季度報告也顯示下滑，此證明消費情緒也開始大幅的受壓，並會提升市場陷入衰退的情緒。這周美國的採購經理人指數開始逐漸的受壓，證明美國經濟進入了放緩期，如果此數據下跌至50以下並會提升市場陷入衰退情緒。接著，美國的JOLTS職位空缺數據顯示受壓，並可判斷未來的失業率也會逐漸的提升。

因此，判斷美聯儲不會那麼輕易的增加加息幅度，而會逐漸的用50基點來降低市場的需求。假如，加息幅度增加並會加快陷入衰退的情緒，而導致市場的經濟非常動盪。這期間會非常利於黃金，基於經濟體系進入放緩期，並對股市受壓，而央行會緩解加息的幅度並對美元下滑，而資金流便會望向黃金。

因此，8月份我們重點關注黃金走勢，這兩個月黃金下跌原因都在於各國央行大幅加息，並降低市場對商品的需求。但近期市場開始逐漸消化加息的資訊，也會利於黃金的上漲走勢。從技術分析可顯示， 黃金已經到達了波浪理論的5浪走勢，而價格也突破了關鍵的阻力位，底部也開始逐漸的形成，認為8月黃金會回歸1790的價位。

王建興 (Jayden) - Vantage Markets 亞太區分析師

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