《經濟通通訊社２３日專訊》美國總統特朗普表示，中國國家主席習近平在香港連續７個周
末的示威抗議問題上採取負責任的做法。目前香港局勢升級，周日更有過百名身穿白衣的人士在
元朗西鐵站，以鐵柱、籐條、木棍等武器無差別襲擊市民。
特朗普表示，希望習近平會做正確的事，但示威已經持續很長時間，毫無疑問如果中國願意
，是可以阻止事情繼續發酵。（ｍｎ）（ｚｚ）
23/07/2019 08:39
【移交逃犯】特朗普：習近平面對香港示威採取負責任做法
《經濟通通訊社２３日專訊》美國總統特朗普表示，中國國家主席習近平在香港連續７個周
末的示威抗議問題上採取負責任的做法。目前香港局勢升級，周日更有過百名身穿白衣的人士在
元朗西鐵站，以鐵柱、籐條、木棍等武器無差別襲擊市民。
特朗普表示，希望習近平會做正確的事，但示威已經持續很長時間，毫無疑問如果中國願意
，是可以阻止事情繼續發酵。（ｍｎ）（ｚｚ）
|國際動態23/07/2019
約翰遜料拜相 帶領英脫歐
|生財有道22/07/2019
【科創板】25新股首日掛牌均升1.4倍超預期 安集飆4倍問鼎
|FOCUS22/07/2019
【FOCUS】科創板開門紅考驗在明天 制勝盯緊兩指標
|生財有道22/07/2019
《開市Good Morning》涂國彬：港鐵股價仍會跑贏大市
|興證快訊22/07/2019
港股牛皮
|國際動態22/07/2019
日參院選舉 執政聯盟保過半議席
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰