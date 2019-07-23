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23/07/2019 08:39

【移交逃犯】特朗普：習近平面對香港示威採取負責任做法

　　《經濟通通訊社２３日專訊》美國總統特朗普表示，中國國家主席習近平在香港連續７個周
末的示威抗議問題上採取負責任的做法。目前香港局勢升級，周日更有過百名身穿白衣的人士在
元朗西鐵站，以鐵柱、籐條、木棍等武器無差別襲擊市民。
　　特朗普表示，希望習近平會做正確的事，但示威已經持續很長時間，毫無疑問如果中國願意
，是可以阻止事情繼續發酵。（ｍｎ）（ｚｚ）

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