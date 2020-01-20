【本港樓市】港樓連續十年最難負擔，不吃不喝２０﹒８年才能買樓

《經濟通通訊社２０日專訊》國際公共政策顧問機構Ｄｅｍｏｇｒａｐｈｉａ今日公布的

２０１９年國際房價負擔能力報告顯示，香港連續第十年登上房價最難負擔城市榜首，房價對家

庭入息中位數比率由上年度的歷史高位２０﹒９倍，輕微回落至２０﹒８倍，相當於一個家庭須

不吃不喝２０﹒８年，才有能力購買一間住宅。上述數字遠遠拋離第二位加拿大溫哥華的

１１﹒９倍和第三位澳洲悉尼的１１倍。

調查顯示，過去一年，一些屬於負擔不起的主要市場的房價上漲速度雖有所放緩，但這趨勢

不足以實際改善住房負擔能力，去年仍有３１個城市樓價屬嚴重負擔不起（ｓｅｖｅｒｅｌｙ

ｕｎａｆｆｏｒｄａｂｌｅ），即樓價對家庭入息中位數比率在５﹒１倍或以上，當中包括香港

。溫哥華和悉尼，而香港指數回落幅度低於溫哥華及悉尼。

報告又指出，自１９７０年代起，香港新住宅發展嚴格由政府控制，政府為住宅用地的唯一

供應來源，這與實行自由土地使用制度的國家不同，房價上漲與這種限制性監管環境有關，但近

年土地供應專責小組建議通過規劃及中長期進行填海發展房屋，期望可改善房屋供應及負擔能力

。而近期私人發展商亦捐出部分土地予政府，以紓緩房屋供應短缺情況。

Ｄｅｍｏｇｒａｐｈｉａ的調查覆蓋澳洲、加拿大、中國、愛爾蘭、新西蘭、新加坡、英國

和美國８個國家，合共３０９個大都會城市，數據主要來自去年首３季。（ｃｌ）

