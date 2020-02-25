  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/02/2020 09:05

《師傅教路－黃瑋傑》國內車市低迷，長城汽車加緊海外布局

　　《師傅教路》長城汽車（０２３３３）於上周五（２１日）收市後發布２０１９年度業績快
報，營業總收入為９６４﹒５５億元（人民幣﹒下同）下跌２﹒８％；股東應佔淨利潤為
４４﹒９３億元跌１３﹒７３％。其股價昨日（２４日）不跌反升，並且創出月內新高，最高見
到６﹒２４港元，收報６﹒１港元，上升０﹒１８港元，升幅超過３％。
　　據長城汽車指出，公司持續強化品牌建設，推出超長質保等服務提升品牌形象及品牌忠誠度
，並繼續加大研發投入，加上非經營性利息收入減少，所以導致淨利潤下降，但公司經營質量提
升，實現扣除非經常性項目後淨利潤為３９﹒８２億元，同比增長２﹒４％。

＊去年下半年度業績勝上半年＊

　　按上下半年度業績作比較，長城汽車去年下半年度業績其實有所改善。其下半年度營業收入
為５５０﹒７９億元，較上半年度增長３３﹒１％；下半年度股東應佔淨利潤為２９﹒７６億元
，較上半年度增長１９６％。不過，受新冠病毒疫情影響，國內車市低谷期可能被拉長。根據中
國汽車工業協會的統計數據，今年１月中國汽車銷量為１９４﹒１萬輛，同比下降１８％，其中
乘用車銷量為１６１﹒４萬輛，同比下降２０﹒２％。乘聯會公布的最新一期汽車銷售數據更為
慘淡，２月１日至１６日上半月，國內乘用車廠家零售銷量同比大跌９２％，全國日均只賣出２
２４９輛車。
　　面對國內車市低迷，長城汽車加緊海外布局。今年１月１７日，長城汽車與通用汽車簽署收
購通用汽車印度塔里岡工廠協議。完成收購後，長城汽車計劃在該工廠實現旗下ＥＶ和ＳＵＶ的
生產﹒據印度汽車工業協會發布的數據，去年４至１２月印度乘用車銷量同比下跌１６﹒４％，
但ＳＵＶ銷量卻逆勢增長６﹒３５％，反映印度市場對ＳＵＶ仍有需求。據了解，長城汽車收購
印度工廠，不僅在於滿足生產本土化的需求，還將布局集研發、生產、供應、銷售於一體的全業
務生態鏈，甚至以印度為中心，向其他國家出口整車及汽車零部件。

＊以泰國為中心，輻射東盟區＊

　　本月１７日，長城汽車又宣布，將收購通用汽車的泰國羅勇府汽車製造工廠。該工廠位於羅
勇府自由貿易區，佔地面積８１﹒８１萬平方米，最大年產能為１３﹒５萬輛。自於２０００年
投產以來，已生產了近１４０萬輛汽車，銷售至十多個市場，包括東南亞各國、澳洲、新西蘭、
中東和南美地區。長城汽車表示，此次收購將助力集團在泰國及東盟市場發展，集團將以泰國為
中心，輻射整個東盟地區，將產品出口至東盟其他國家及澳洲等國。
《輝立證券董事　黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
中國故事25/02/2020
【新冠肺炎】政府包機分批接載湖北港人 但未有時間表
生財有道24/02/2020
【新冠肺炎】本港新增5宗確診累計79宗 兩宗與北角佛堂有關
生財有道24/02/2020
【預算前瞻】莊太量：政府絕對要進取扶持經濟 惟不傾向全民派錢
生財有道24/02/2020
【預算前瞻】李兆波：倡全民派2萬現金 當作對市民「贖罪券」
生財有道24/02/2020
【預算前瞻】庫房15年來料首見紅 預算案派錢已無望？
FOCUS24/02/2020
【FOCUS】疫情全球蔓延 資金湧債避險
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金