《師傅教路－黃瑋傑》國內車市低迷，長城汽車加緊海外布局

《師傅教路》長城汽車（０２３３３）於上周五（２１日）收市後發布２０１９年度業績快

報，營業總收入為９６４﹒５５億元（人民幣﹒下同）下跌２﹒８％；股東應佔淨利潤為

４４﹒９３億元跌１３﹒７３％。其股價昨日（２４日）不跌反升，並且創出月內新高，最高見

到６﹒２４港元，收報６﹒１港元，上升０﹒１８港元，升幅超過３％。

據長城汽車指出，公司持續強化品牌建設，推出超長質保等服務提升品牌形象及品牌忠誠度

，並繼續加大研發投入，加上非經營性利息收入減少，所以導致淨利潤下降，但公司經營質量提

升，實現扣除非經常性項目後淨利潤為３９﹒８２億元，同比增長２﹒４％。



＊去年下半年度業績勝上半年＊



按上下半年度業績作比較，長城汽車去年下半年度業績其實有所改善。其下半年度營業收入

為５５０﹒７９億元，較上半年度增長３３﹒１％；下半年度股東應佔淨利潤為２９﹒７６億元

，較上半年度增長１９６％。不過，受新冠病毒疫情影響，國內車市低谷期可能被拉長。根據中

國汽車工業協會的統計數據，今年１月中國汽車銷量為１９４﹒１萬輛，同比下降１８％，其中

乘用車銷量為１６１﹒４萬輛，同比下降２０﹒２％。乘聯會公布的最新一期汽車銷售數據更為

慘淡，２月１日至１６日上半月，國內乘用車廠家零售銷量同比大跌９２％，全國日均只賣出２

２４９輛車。

面對國內車市低迷，長城汽車加緊海外布局。今年１月１７日，長城汽車與通用汽車簽署收

購通用汽車印度塔里岡工廠協議。完成收購後，長城汽車計劃在該工廠實現旗下ＥＶ和ＳＵＶ的

生產﹒據印度汽車工業協會發布的數據，去年４至１２月印度乘用車銷量同比下跌１６﹒４％，

但ＳＵＶ銷量卻逆勢增長６﹒３５％，反映印度市場對ＳＵＶ仍有需求。據了解，長城汽車收購

印度工廠，不僅在於滿足生產本土化的需求，還將布局集研發、生產、供應、銷售於一體的全業

務生態鏈，甚至以印度為中心，向其他國家出口整車及汽車零部件。



＊以泰國為中心，輻射東盟區＊



本月１７日，長城汽車又宣布，將收購通用汽車的泰國羅勇府汽車製造工廠。該工廠位於羅

勇府自由貿易區，佔地面積８１﹒８１萬平方米，最大年產能為１３﹒５萬輛。自於２０００年

投產以來，已生產了近１４０萬輛汽車，銷售至十多個市場，包括東南亞各國、澳洲、新西蘭、

中東和南美地區。長城汽車表示，此次收購將助力集團在泰國及東盟市場發展，集團將以泰國為

中心，輻射整個東盟地區，將產品出口至東盟其他國家及澳洲等國。

《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）

