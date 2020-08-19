《異動股》小米（０１８１０）升逾４％，四連陽破兩年高

《經濟通通訊社１９日專訊》小米集團－Ｗ（０１８１０）今造四連陽，現價升４﹒１８％

，報１７﹒９６元；成交約１﹒２３億股，涉資２１﹒８１億元。盤中高見１７﹒９８元破兩年

高位。

摩根士丹利發表研究報告指出，美國對華為的進一步限制，將給予小米集團獲得中國市場佔

有率的機會，因華為更多使用第三方晶片的可能性將減少其在手機業務上的競爭力；因此上調小

米目標價１１％至２０元。

大摩預計，小米的中國市佔率將從現在的１０％至１１％，提升至１５％，印度市佔率可能

因地緣緊張而下降，維持小米今年每股純利預測不變，但上調明年每股純利預測６％，當前目標

價對應的估值水平高於其歷史均值，但因其互聯網服務收入的上行而顯得合理。

現時，恆生指數報２５１４４，跌２２２點或跌０﹒８８％，主板成交２９２﹒９２億元。

國企指數報１０３０６，跌１１９點或跌１﹒１４％。

即月期指新報２５１３７，跌２０４點，低水８點。即月國指期貨報１０２７８，跌１１９

點，低水２８點。

上證綜合指數報３４３０，跌２１點或跌０﹒６１％，成交３８５５﹒５５億元人民幣。

深證成份指數報１３５８０，跌１８７點或跌１﹒３６％，成交４５３６﹒３１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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小米集團（０１８１０） １７﹒９６元 升４﹒１８％

京東集團（０９６１８） ２７４﹒００元 升３﹒１６％

阿里健康（００２４１） ２０﹒０５元 升１﹒０６％

騰訊控股（００７００） ５０８﹒５０元 跌０﹒６８％

平安好醫生（０１８３３） １１４﹒３０元 跌２﹒３９％

美團點評（０３６９０） ２３８﹒６０元 升１﹒５３％

阿里巴巴（０９９８８） ２５４﹒２０元 升０﹒８７％

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（ｊｃ）

