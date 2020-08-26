【小米業績】小米中期多賺３１﹒２％至６６﹒６億人幣，不派息

《經濟通通訊社２６日專訊》小米集團（０１８１０）公布，集團截至２０２０年６月３０

日止中期純利６６﹒６２億元（人民幣．下同），按年升３１﹒１９％；非通用會計準則經調整

淨利潤５６﹒７４億元，按年跌０﹒７％；每股基本盈利０﹒２７９元；不派中期息。

期內，集團收入１０３２﹒４億元，按年升７﹒８７％；毛利１５２﹒６億元，按年升

２２﹒３３％。（ｃｗ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

