《異動股》小米開升逾４％破頂，次季經調整淨利潤跌７％勝預期

《經濟通通訊社２７日專訊》小米集團（０１８１０）開升４﹒１８％，報１９﹒９６元破

頂；成交約８８８萬股，涉資１﹒７７億元。

集團第二季度純利４４﹒９８億元人民幣，按年升１﹒３倍；非通用會計準則經調整淨利潤

３３﹒７３億元人民幣，按年跌７﹒２％，勝預期；收入５３５﹒３８億元人民幣，按年升３﹒

１％；毛利７７﹒０１億元人民幣，按年升６﹒１％。

集團指，第二季度全球疫情對整體智能手機市場帶來較大影響，智能手機部分的收入為３１

６億元人民幣，按年跌１﹒２％，銷量為２８３０萬部；受益於中高端手機銷量佔比上升，全球

智能手機平均售價按年升１１﹒８％。

集團上半年純利６６﹒６２億元人民幣，按年升３１﹒１９％；非通用會計準則經調整淨利

潤５６﹒７４億元人民幣，按年跌０﹒７％。

另外，集團委任４６歲的前瑞信亞太區投資銀行資本市場部董事總經理及科技、媒體與電信

業務主管林世偉，為首席財務官兼副總裁，將於１０月８日開始擔任有關職務。

恆生指數開報２５４６９，跌２２點或跌０﹒０９％，主板成交３５﹒８７億元。國企指數

報１０３０９，升９點或升０﹒０９％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

小米集團 （０１８１０） １９﹒９６０元 升４﹒１８％

美團點評 （０３６９０） ２６２﹒０００元 升１﹒２４％

阿里巴巴 （０９９８８） ２８２﹒６００元 升０﹒７８％

騰訊控股 （００７００） ５５４﹒０００元 升０﹒４５％



瑞聲科技 （０２０１８） ４７﹒９００元 跌０﹒２１％

舜宇光學 （０２３８２） １１６﹒９００元 升０﹒６９％

高偉電子 （０１４１５） ３﹒２９０元 無升跌

比亞迪電子（００２８５） ２６﹒０００元 無升跌

聯想集團 （００９９２） ５﹒０００元 無升跌

通達集團 （００６９８） ０﹒４４５元 跌１﹒１１％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｎｓ）

