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即市新聞

31/08/2020 13:06

《異動股》ＡＴＭＸＪ午後續揚，小米飆近８％，夥阿里巴巴齊破頂

　　《經濟通通訊社３１日專訊》大市值科技股繼續造好，ＡＴＭＸＪ午後揚升，小米（０１８
１０）現價升７﹒５６％領跑，報２４﹒２元再創歷史新高；成交約１﹒９５億股，涉資４５﹒
７２億元。以現價計，該股暫連升４日，累計升幅逾３３％。
　　而阿里巴巴（０９９８８）現揚３﹒８３％，報２８７﹒６元，暫為日內最高位，同樣破頂
；京東集團－ＳＷ（０９６１８）走高２﹒３３％，報３１５﹒６元；騰訊（００７００）向上
２﹒０４％，報５５１﹒５元；美團（０３６９０）則微升０﹒１５％，報２６５﹒６元。
　　螞蟻集團ＡＨ上市再迎新進展，據上交所官網顯示，螞蟻集團科創板ＩＰＯ審核狀態變更為
「已問詢」。
　　現時，恆生科技指數現報７７５８，升１７７點或升２﹒３４％。恆生指數報２５７３９，
升３１７點或升１﹒２５％，主板成交８２４﹒８８億元。國企指數報１０２９７，升１１５點
或升１﹒１３％。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小米集團（０１８１０）　　　２４﹒２０元　　　升７﹒５６％
　　阿里巴巴（０９９８８）　　　２８７﹒６元　　　升３﹒８３％
　　京東集團（０９６１８）　　　３１５﹒６元　　　升２﹒３３％
　　騰訊控股（００７００）　　　５５１﹒５元　　　升２﹒０４％
　　美團點評（０３６９０）　　　２６５﹒６元　　　升０﹒１５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｊｃ）

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