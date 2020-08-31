《異動股》ＡＴＭＸＪ午後續揚，小米飆近８％，夥阿里巴巴齊破頂

《經濟通通訊社３１日專訊》大市值科技股繼續造好，ＡＴＭＸＪ午後揚升，小米（０１８

１０）現價升７﹒５６％領跑，報２４﹒２元再創歷史新高；成交約１﹒９５億股，涉資４５﹒

７２億元。以現價計，該股暫連升４日，累計升幅逾３３％。

而阿里巴巴（０９９８８）現揚３﹒８３％，報２８７﹒６元，暫為日內最高位，同樣破頂

；京東集團－ＳＷ（０９６１８）走高２﹒３３％，報３１５﹒６元；騰訊（００７００）向上

２﹒０４％，報５５１﹒５元；美團（０３６９０）則微升０﹒１５％，報２６５﹒６元。

螞蟻集團ＡＨ上市再迎新進展，據上交所官網顯示，螞蟻集團科創板ＩＰＯ審核狀態變更為

「已問詢」。

現時，恆生科技指數現報７７５８，升１７７點或升２﹒３４％。恆生指數報２５７３９，

升３１７點或升１﹒２５％，主板成交８２４﹒８８億元。國企指數報１０２９７，升１１５點

或升１﹒１３％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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小米集團（０１８１０） ２４﹒２０元 升７﹒５６％

阿里巴巴（０９９８８） ２８７﹒６元 升３﹒８３％

京東集團（０９６１８） ３１５﹒６元 升２﹒３３％

騰訊控股（００７００） ５５１﹒５元 升２﹒０４％

美團點評（０３６９０） ２６５﹒６元 升０﹒１５％

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（ｊｃ）

