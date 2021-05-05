《真知灼見－溫灼培》澳洲央行似用口術阻澳元升

《真知灼見》於周二（４日）議息會，澳洲央行的聲明確有點令人匪夷所思。於會上，澳央

行率先指，會繼續維持寬鬆的貨幣政策不變，並估計到２０２４年前仍會保持息率於０﹒１％水

平。這部分不算特別。令筆者難於理解是該行繼而指，其１０００億澳元量寬政策，本應於今年

９月底完結，但警告不排除會在７月的議息會考慮把其延長。



一點必須理解，銅鐵期貨價格於過去半個月已先後上破了其歷史高位。鐵礦石作為澳洲的主

要出口，當鐵價如此高企，可想像澳洲應可賺到可觀外匯收益。這也解釋為何澳洲的勞工市場，

是在西方國家中，最早重返疫前水平的原因。既然澳洲經濟如此強，為何澳央行還警告要延長其

買債政策呢？



筆者的唯一解釋，是澳央行不想澳元匯價過強，擔心會有損鐵礦石以外的其他澳洲出口。所

以澳央行的言論很可能只屬口術一種，目的是阻止澳元匯價升。既然澳央行不容澳元升，料澳元

短期要超越７８﹒５０美仙也會有困難，要破８０美仙重大心理關位就更不容易。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊筆者按：最近有人冒充本人，以溫灼培名義開了ＦａｃｅＢｏｏｋ帳戶，並放上本人照片。



該帳戶與本人無關。本人特此聲明。

