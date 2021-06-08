《異動股》小米反彈近２％，智能手機銷售排全球第三市佔１３％

《經濟通通訊社８日專訊》小米（０１８１０）開市反彈，升１﹒７６％，報２８﹒８５元

，成交約１４１萬股，涉資４０６８萬元。

市場研究機構Ｇａｒｔｎｅｒ稱，今年首季全球智能手機銷售量較去年同期增長２６％，銷

售三甲依次為三星、蘋果及小米；其中小米銷量約４８９４萬部，市佔率１２﹒９％。報告又指

出，全球晶片短缺尚未對智能手機產業造成影響，行業的供需基本平衡。但這情況可能會在未來

季度出現變化，並導致全球智能手機的平均售價上升。

另外，網傳內地長沙天心區芙蓉一處倉庫發生爆炸，先後有指該倉庫屬小米集團或格力集團

。小米集團公關王化於微博上回應表示，該倉庫爆炸並不屬於小米，不過小米貨品有牽連受損，

但有保險；而商品含有部分本地的６１８備貨，但不影響華南，用戶的訂單不會有影響，銷售物

流保障會正常進行。

現時，恆生指數報２８９００，升１１３點或升０﹒３９％，主板成交２４﹒３３億元。國

企指數報１０７９５，升４７點或升０﹒４４％。恆生科技指數報８０７９，升３７點或升０﹒

４６％。

即月期指新報２８７９２，升４４點，低水１０９點。即月國指期貨報１０７２３，升１０

點，低水７２點。即月科指期貨新報８０６６，升５點。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

小米 （０１８１０） ２８﹒８５元 升１﹒７６％

比亞迪電子（００２８５） ５３﹒３５元 跌０﹒６５％

通達集團 （００６９８） ０﹒６４元 無升跌

高偉電子 （０１４１５） ４﹒６３元 無升跌



丘鈦 （０１４７８） １３﹒００元 跌０﹒４６％

瑞聲 （０２０１８） ５４﹒４５元 跌１％

舜宇 （０２３８２） ２０２﹒６０元 升１﹒２０％

鴻騰 （０６０８８） ２﹒１５元 跌０﹒４６％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｎｓ）

