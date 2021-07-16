《小傳日記》小米手機銷量上季超越蘋果股價彈近半成，瑞聲惆悵

《小傳日記》今日小米（０１８１０）股價表現相當好，半日彈咗近半成，報２８﹒２５銀

，突破咗二十天（２７﹒０２５銀）同五十天線（２７﹒２６８銀），真係好耐都冇見過佢咁生

猛啦！原來係有研究機構發現小米嘅手機銷量喺第二季超越蘋果，首次晉身全球第二，第一位係

ｓａｍｓｕｎｇ。而小米全球智能手機市佔率係１７巴仙，按年增長８３巴仙。

不過諗深一層，呢件事並唔奇怪，事關小米喺今年五月出咗今年嘅旗艦機Ｍｉ １１ｉ，銷

量突然間谷起係好正常，當然首次晉身全球第二都係好叻仔。而蘋果個個都等緊佢本季或第四季

出新ｉＰｈｏｎｅ，冇理由依家買舊款機咁傻仔㗎嘛，最新有傳蘋果要求供應商今年生產多達

９０００萬部新ｉＰｈｏｎｅ，比上年ｉＰｈｏｎｅ １２同期產量多兩成。所以要鬥銷量，睇

埋今年嚟緊時間先見真章。

不過，主席雷軍似乎好開心，出內部信多謝員工，多謝米粉，形容係個夢幻般嘅成就，亦係

小米發展史上的重大里程碑咁喎。透露依家境外市場的營收貢獻佔比已達一半，目前１０幾個國

家市場份額第一，仲話會進一步擴大研發團隊規模，今年會再招募逾５０００名程式員。

至於今日蘋果手機設備概念股表現就唔多好啦，瑞聲（０２０１８）跣低逾１巴仙，報５２

銀；舜宇（０２３８２）踼高近１巴仙，報２２７﹒６銀；高偉電子（０１４１５）無咗近１巴

仙，報５﹒０５銀；比亞迪電子（００２８５）升逾１巴仙，報４５﹒５５銀；聯想集團（００

９９２）唔見近２巴仙，報８﹒２９銀；鴻騰（０６０８８）跳逾１巴仙，報１﹒７９銀。



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