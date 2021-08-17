  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/08/2021 07:55

《神州民企》舜宇（０２３８２）中期純利增近５４％，不派中期息

　　《經濟通通訊社１７日專訊》舜宇光學（０２３８２）公布，截至６月３０日止中期純利按
年增長５３﹒６３％，至２６﹒８８億元（人民幣．下同），每股盈利２﹒４５９２元，不派中
期股息。
　　該集團指，收入約１９８﹒３３億元，升５﹒１％，增長主因三大主要產品即手機鏡頭、車
載鏡頭和手機攝像模組出貨量較去年同期皆獲得增長，但受智能手機市場格局變化及高端機型銷
量不佳影響，手機攝像模組平均銷售單價較去年同期下降幅度較大，部分抵銷出貨量增加所帶來
的收入增長。毛利約４９﹒４６億元，較去年同期上升約３４﹒５％。毛利率則約２４﹒９％，
較去年同期上升約５﹒４個百分點，主因受益於生產線流程優化及自動化水平提升帶來的生產效
率提高及生產成本下降，手機攝像模組的毛利率較去年同期明顯上升。
　　該集團指，下半年面對複雜多變的政治經濟局勢以及日益激烈的市場競爭，但智能手機行業
仍以攝像頭功能提升作為差異化要點；汽車行業正迎來「電動化、網聯化、智能化、共享化」的
快速發展，多傳感器融合漸成趨勢；機器人視覺、ＡＲ╱ＶＲ等新興行業的蓬勃發展也推動光學
產品　的技術創新。（ｗｈ）

　　　　　　　　　　　　＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事16/08/2021
《神州經脈》經濟數據降至年內低　提前縮量續做MLF　滬指微升
專訪16/08/2021
【專訪】陶冬：社融數據跌眼鏡　惟穩貨幣緊信用未變（有片）
生財有道16/08/2021
【笑傲缸湖】港股浮沉何去從？明燈指引大放送！
財經熱話16/08/2021
【久旱逢甘雨】加價助攻　水泥股再彈高　專家料海螺水泥仍有水位
財經熱話16/08/2021
【重拳監管】官媒稱對篡改歷史網遊零容忍 騰訊績前股價再下挫
FOCUS16/08/2021
【FOCUS】7月經濟波動發酵　有效需求不足待解
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞「第四季港股何去何從？」網上講座：中線投資策略

【etnet Bonus 賞你】Snoopy Tote Bag

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞櫻桃小丸子tote bag

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金