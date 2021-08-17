《神州民企》舜宇（０２３８２）中期純利增近５４％，不派中期息

《經濟通通訊社１７日專訊》舜宇光學（０２３８２）公布，截至６月３０日止中期純利按

年增長５３﹒６３％，至２６﹒８８億元（人民幣．下同），每股盈利２﹒４５９２元，不派中

期股息。

該集團指，收入約１９８﹒３３億元，升５﹒１％，增長主因三大主要產品即手機鏡頭、車

載鏡頭和手機攝像模組出貨量較去年同期皆獲得增長，但受智能手機市場格局變化及高端機型銷

量不佳影響，手機攝像模組平均銷售單價較去年同期下降幅度較大，部分抵銷出貨量增加所帶來

的收入增長。毛利約４９﹒４６億元，較去年同期上升約３４﹒５％。毛利率則約２４﹒９％，

較去年同期上升約５﹒４個百分點，主因受益於生產線流程優化及自動化水平提升帶來的生產效

率提高及生產成本下降，手機攝像模組的毛利率較去年同期明顯上升。

該集團指，下半年面對複雜多變的政治經濟局勢以及日益激烈的市場競爭，但智能手機行業

仍以攝像頭功能提升作為差異化要點；汽車行業正迎來「電動化、網聯化、智能化、共享化」的

快速發展，多傳感器融合漸成趨勢；機器人視覺、ＡＲ╱ＶＲ等新興行業的蓬勃發展也推動光學

產品 的技術創新。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

