【小米業績】小米半年純利升１﹒４倍，經調整淨利潤升１﹒２倍

《經濟通通訊社２５日專訊》小米（０１８１０）公布，截至２０２１年６月３０日止半年

純利１６０﹒６１億元（人民幣．下同）按年升１﹒４１倍，每股基本盈利約０﹒６４２元，不

派息。

期內，非國際財務報告準則的經調整淨利潤為１２３﹒９１億元，按年升１﹒１８倍；收入

１６４６﹒７１億元升５９﹒５％，毛利２９３﹒０９億元升９２﹒０７％。（ａｃ）



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