小米雷軍不再控制雷軍基金會，Ｂ股持股量降至９﹒１２％

《經濟通通訊社３日專訊》據聯交所股權披露資料，小米（０１８１０）董事長雷軍於８月
３１日不再控制雷軍基金會，該基金會為一家慈善機構，持有３﹒０８億股小米Ｂ類普通股。雷
軍於小米所持好倉因而由１０﹒６３％降至９﹒１２％。
今年７月中小米宣布，雷軍已向小米基金會及雷軍基金會兩家慈善機構，各捐贈約３﹒０８
億股公司Ｂ類股份。（ｃｗ）
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