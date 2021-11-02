小米「雙１１」首日支付額破７０億人幣，手機品類銷售第一

《經濟通通訊社２日專訊》小米（０１８１０）在微博上公布「雙１１」戰報，首日支付金
額突破７０億元人民幣。
小米表示，截至昨天（１日）２４點，手機品類包攬全平台銷售全第一，Ｎｏｔｅ １１系
列首銷１小時全渠道銷售突破５０萬台。（ｃｌ）
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