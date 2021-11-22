【小米預測】券商料小米第三季經調整純利增１６％，關注芯片短缺

《經濟通通訊社記者張煒權２２日報道》小米集團（０１８１０）將於明日（２３日）公布

第三季度業績。據《彭博》綜合多家券商預測，預期小米第三季經調整純利介乎４１﹒８４億元

至５９﹒６億元（人民幣．下同），中位數為４７﹒８２億元，較去年同期的４１﹒２８億元增

長１５﹒８％；營收方面介乎７４０﹒３２億元至８１２﹒３５億元，中位數為７７０﹒０１億

元，較去年同期的７２１﹒６３億元升６﹒７％，不過營收及經調整盈利則分別按季下跌

１２﹒３％及２４﹒４％。近月因晶片短缺問題令智能手機出貨量不及預期，據市場調查，小米

季內出貨量按年倒退７％至４４００萬台，低於市場預期。券商普遍因為芯片短缺情況及競爭激

烈而下調其出貨量預測，不過大多維持其盈利預測。



＊瑞信下調小米出貨量預測，削目標至２８﹒５港元＊



瑞信發表研究報告指，預計小米第三季收入將按年增長３％至７４０億元人民幣，較市場預

測低約１２％。該行雖然維持小米今年全年的每股盈利預測，但將集團２０２２及２３年智能手

機和物聯網業務的每股盈利預測下調４％及７％。瑞信維持小米「優於大市」評級，但將其目標

價由３５港元調低１８﹒６％至２８﹒５港元。

瑞信預料，小米第三季收入將按年增長３％，但由於看好小米的業務組合，料其第三季毛利

率達１８﹒１％，高於市場預測的１６﹒６％。季內，營業利潤或較預期高出６％，經調整淨利

潤料按年升２１％至５０億元，超市場預期５％。瑞信認為，小米出貨量不及預期似乎與芯片短

缺及行業競爭加劇有關。因此，該行下調小米２０２１－２０２３年手機出貨量預測。



＊大和料供應短缺會提高毛利率，晶片短缺或延續至明年下半年＊



大和同樣由於供應鏈持續緊張，下調小米今明兩年的手機出貨量預測，同時預計小米第三季

收入按年升１０％至破紀錄的７９７億元，經調整純利料按年升１５％至４７億元，重申其「優

於大市」評級，但將目標價由２８港元調低１４﹒３％至２４港元。

大和預計，小米第三季手機業務收入按年升４％至４９５億元，今年全年的手機出貨量料介

乎於１﹒９億至１﹒９５億台。而芯片短缺的情況或會延續至明年下半年，因此預計小米明年將

出貨約２﹒１億台手機，部分新型號手機也將推遲至２０２２年初發布。不過，報告預期供應短

缺會令小米的毛利率有所提高。

高盛則指，小米正在優化跨地區出貨量及價格範圍，以提高集團層面的盈利能力，小米第三

季智能手機出貨量按年跌４﹒６％至４４３０萬部，低於該行預期。該行維持「買入」評級，目

標價由２９﹒５港元輕微下調０﹒６８％至２９﹒３港元。高盛預期，小米第三季收入將按年升

１３％至８１２億元；毛利率擴至１７﹒７％，經調整純利按年升２５％至５２億元，即淨利潤

率６﹒４％。



＊海通料出貨量亦已於第三季見底，毛利率接近歷史最高水平＊



海通國際發表研究報告指，小米股價在過去１－３個月表現差於大市，主要由於對「榮耀」

品牌手機在中國的掘起、線下擴張及需求疲弱所影響，不過「榮耀」的市場份額自８月起已開始

持平，對小米來說出貨量疲弱主要是由於芯片短缺及限電問題。該行維持其「優於大市」評級，

將目標價由３５港元下調５﹒７％至３３港元。

該行預期，小米第三季的毛利率強勁，將為１８％，接近歷史最高水平的１８﹒４％；而出

貨量亦已於第三季見底，將其今年盈利預測上調２％，並維持明年盈利預測。該行又將小米今明

兩年互聯網業務增長預測上調２０％及２２％。

交銀國際則認為，缺芯或於２０２２年下半年才可緩解，小米短期出貨量會波動，但無損長

期增長勢頭。該行指，第三季小米個人電腦、電視、智能穿戴等ＩｏＴ產品出貨量受缺芯影響，

但冷氣機等白電產品將持續豐富產品類別，料整體互聯網服務收入按年增３１％。該行維持其「

買入」評級，目標價由３３港元下調９﹒１％至３０港元。

