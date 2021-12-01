《ＥＴＦ動向－凌子敬》元宇宙概念爆發，半導體相關產業享機遇

《ＥＴＦ動向》元宇宙（Ｍｅｔａｖｅｒｓｅ）概念因為１１月初時科網巨頭

Ｆａｃｅｂｏｏｋ改名至Ｍｅｔａ Ｐｌａｔｆｏｒｍ Ｉｎｃ。而吸引了全球投資者的眼球，

Ｍｅｔａｖｅｒｓｅ一詞早於１９９２年科幻小說《雪崩》出現，元（Ｍｅｔａ）的意思為超越

，而Ｖｅｒｓｅ的意思為宇宙（ｕｎｉｖｅｒｓｅ），此詞的意思為現實與虛擬世界在網路空間

結合。透過元宇宙內的虛擬空間，用戶可以以虛擬實景（Ｖｉｒｔｕａｌ Ｒｅａｌｉｔｙ）、

擴增實境（Ａｕｇｍｅｎｔｅｄ Ｒｅａｌｉｔｙ）、混合實境（Ｍｉｘｅｄ

Ｒｅａｌｉｔｙ）等技術提升用戶的存在感，而現時的線上會議缺乏了感官體驗，而元宇宙內的

用戶則可以提高用戶間的互動。Ｍｅｔａ行政總裁朱克伯格提出，元宇宙是提供沉浸式體驗及讓

人置身其中的互聯網，「你可以做到幾乎所有想像到的事，與朋友和家人一起工作、學習、玩耍

、購物、創作。」甚至平日幾乎不能做到的例如太空旅遊體驗、電子遊戲世界體驗等都能在元宇

宙世界內可以實現。

根據彭博信息估計，元宇宙的市場規模有機會於２０２４年達至８０００億美元，而美國銀

行亦公布該行非常看好元宇宙的發展，並將元宇宙列為對人類生活可能有革命性影響的１４項科

技之一。然而，元宇宙現在還是在一個概念的階段，Ｍｅｔａ公布，元宇宙的發展最少可能需要

１０－１５年時間，最後那一間或那幾間公司可以成功研發出則是言之尚早。根據摩根士丹利的

研究，元宇宙概念股可以分為７個類別，包括體驗、發現、創造者經濟、空間計算、去中心化、

人機界面以及基礎建設。元宇宙主要發展都是圍繞其中基礎建設中的半導體相關股份，截至１１

月３０日為止，過往一個月相關股份錄得良好表現，英偉達、超微半導體、高通分別上升

２７﹒８１％、３１﹒７２％以及３５﹒７２％，而同期的彭博環球半導體２０大指數則升

１０﹒７５％，跑贏同期升幅０﹒２５％的納指以及跌幅７﹒４９％的恆指。

香港上市的半導體股票選擇較少，一眾投資者比較熟悉的主要為中芯國際（００９８１）以

及華虹半導體（０１３４７），兩者的業務主要為晶圓代工為主，即半導體生產，而兩者主要是

製作１４納米製程或以下的半導體，而製造更先進納米製程的台積電以及三星電子則在海外上市

。投資者如果希望可以投資到受惠元宇宙的高端半導體代工的概念股，則必須要參與海外的股票

市場。而半導體龍頭上市地遍布環球，而半導體產業亦十分複雜，投資者要選擇個別半導體公司

作出投資決定可能會較為困難，投資者要投資於環球半導體產業可以考慮相關ＥＴＦ，以捕捉半

導體產業的投資機遇。《三星資產運用（香港）ＥＴＦ投資策略副總裁 凌子敬》



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