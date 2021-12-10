舜宇光學：１１月手機鏡頭出貨量按年跌４％至１﹒２４億件

《經濟通通訊社１０日專訊》舜宇光學（０２３８２）公布，１１月手機鏡頭出貨量為約
１﹒２４億件，按年減少４％，但較上月增加７﹒４％；手機攝像模組４５２５﹒８萬件，按年
跌３﹒５％，按月亦跌１１﹒２％。
此外，玻璃球面鏡片出貨量按年升１６﹒１％至３３５﹒３萬件；車載鏡頭按年跌
２４﹒９％至５０２﹒５萬件。（ａｃ）
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