舜宇光學：１１月手機鏡頭出貨量按年跌４％至１﹒２４億件

《經濟通通訊社１０日專訊》舜宇光學（０２３８２）公布，１１月手機鏡頭出貨量為約

１﹒２４億件，按年減少４％，但較上月增加７﹒４％；手機攝像模組４５２５﹒８萬件，按年

跌３﹒５％，按月亦跌１１﹒２％。

此外，玻璃球面鏡片出貨量按年升１６﹒１％至３３５﹒３萬件；車載鏡頭按年跌

２４﹒９％至５０２﹒５萬件。（ａｃ）

