【回顧展望－樓市把脈】賣地收入增１﹒９倍，中環海濱地歷來最貴

《經濟通通訊社記者羅綽堯２４日報道》今年政府的賣地收入正值豐收年，合共誕生三幅造

價超過百億的地王。當中，最受矚目的「地王」中環新海濱三號商業地由恒地（０００１２）投

得，創下本港有史以來最貴賣地紀錄，另外，中標額超過百億元的地皮分別為銅鑼灣加路連山道

商業地及九龍啟德跑道區住宅地。據本通訊社統計，今年政府共賣出１０塊地皮，按年減少９％

，惟賣地收益卻反其道而行，累計錄得約１０６６﹒６１億元，較去年的３６８﹒９８億元大增

近１﹒９倍，創２０１９年後新高，不過，仍較２０１９年全年收益１７５４﹒２２億元的高峰

低約四成，市場預料明年賣地收入將回落至４００億至６００億元。



＊兩幅商業地均以逾百億元中標，中環新海濱地佔近半賣地收入＊



今年政府共推出兩幅商業地，相對去年兩幅商業地最終都因底價未達政府要求而收回，今年

推出的兩幅商業地反應不俗，中標價均超過一百億元。其中，中環新海濱三號商業地成為賣地焦

點，恒地以５０８億元投得該地皮，每平方呎樓面地價達３１４６２元，中標金額佔政府賣地收

入４７﹒６３％。該地皮採用「雙信封制」招標，投標者須同時以不同信封遞交「價格」及「非

價格」建議，「非價格」是建築設計方案。地皮最終接獲６份標書，長實（０１１１３）、新地

（０００１６）及恒地、信置（０００８３）、九龍倉（００００４）等均有入標。市場預測該

地皮估值介乎３２２﹒９億至５４９億元，每呎樓面地價２萬至３﹒４萬元。今次中標價符合預

期，相對偏近上限。

恒地主席李家誠預期，將投資６３０億元，將三號用地分兩期開發，第一期將於２０２７年

完成，將包含約２７萬平方呎辦公室樓面面積、３４萬平方呎零售、餐飲和娛樂空間、約９００

個停車位。第二期將於２０３２年完成，將提供約３９萬平方呎辦公室樓面面積、６０萬平方呎

零售空間和連接港鐵中環站的地下通道。

另一幅「百億地王」則是銅鑼灣加路連山道商業地，由希慎興業（０００１４）及華懋合組

財團，以高於估值約１５％、即約１９７﹒７８億元高價奪得，以項目最高可建樓面面積

１０７﹒６萬平方呎計算，每方呎樓面地價約１８３７４元。該地皮同樣收到６份標書，第二高

的財團出價為１３３﹒３１億元，較中標價低３２﹒６％。



＊山頂文輝道地皮創住宅官地呎價新高＊



住宅地方面，曾於２０１８年推出的山頂文輝道地皮被政府以「一拆二」方式重推，去年首

幅地皮由九龍倉以１２０億元奪得後，另一幅分拆地皮山頂文輝道第９及１１號地再以７２﹒５

億元批予九龍倉為首的財團，每平方呎樓面地價約５００１０元，打破去年底毗鄰地皮

４６２７１元的紀錄，創住宅官地呎價新高。



＊測量師料本財年賣地收入大增，明年或將回落＊



萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，「北部都會區」概念主要增加長遠房屋

供應，而短期內會刺激新界西北樓價上升和更多在附近改劃住宅的項目，預計明年補地價金額與

官地拍賣金額的比例會創自２０１５年新高。預計今年的賣地收入約為１０００至１１００億元

，與去年的３６８﹒９７５億元相比有很大增幅，因由於今年政府成功出售具規模的商業地。展

望明年，因預期不會推出大型商業地，預料賣地收入將回落至４００億至６００億元。

