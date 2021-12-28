【夜期時段】即月期指最新報２３３６２點，升２點，高水８１點

《經濟通通訊社２８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３３７７點，升１７點，高水

９６點，最新報２３３６２點，升２點，高水８１點，合約成交４２９張。

即月國指期貨在夜期時段開市報８２４０點，升６點，高水４６點，最新報８２３４點，無

升跌，高水４０點，合約成交１００４張。

