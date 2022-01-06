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即市新聞

06/01/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》毋庸恐慌，做好準備，迎接轉角市

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則皆屬顯著
向淡。於本年第三個交易日，港股走勢反覆向淡，證明美國納斯達克綜合指數對本港恒生指數的
影響力已大於道瓊斯工業平均指數。無他，科技股市值所佔的比例持續上升，於恒生指數成分股
中所佔深通市值比率亦然。指數的跌勢加劇，已跌抵２２８５２，進一步迫近上月２０日低位
２２６６５。另一方面，國企指數亦出現同樣的往下突破，反映出國企股與藍籌股均由淡友大戶
控制局勢。
　　至於科技指數，上月２１日低位５４５６早於３０日被跌越；而當日新低位５４２８支持昨
天（５日）亦告失守，指數曾低見５３０６。科技股帶領港股大市往下尋底的情況非常明顯，但
本欄認為，這個底部很可能屬於中期跌浪的終點。直接到達？還是先來一個小型反彈，然後才到
達？者皆有可能。港股跌至現水平，中長線投資者實在毋庸恐慌；危中有機，我們應做好準備，
迎接轉角市的出現。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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