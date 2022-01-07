《窩輪豪情－梁業豪》怎樣判斷環球股市的強弱勢？

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為金融業、電訊

業與綜合企業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為匯控

（００００５）、中銀香港（０２３８８）與中海油（００８８３），可用作買入其相關認購權

證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首

選百濟神州（０６１６０）、港交所（００３８８）與九龍倉置業（０１９９７）。

昨天（６日）開市後，有朋友問：「港股沒有大幅裂口低開，是否因為已於本周二（５日）

預先跌定？」其實，環球股市是２４小時接連交易日，沒有誰先升或先跌的問題。正確的分析方

法，為將全周、全季、全年各股票市場的表現作比較，找出強勢者與弱勢者。大家都知道，去年

港股的表現，於主要環球股市中，可謂表現最差。其實，各位應早已留意到，自去年第三季起，

筆者於每季建議的強制性公積金（ＭＰＦ）投資策略中，不再將任何資金放於香港股票基金上。

即使是於去年第一季和第二季，香港股票基金所佔比例亦只分別為０％和４﹒９８１％，主要投

資對象一直都是美國股基金。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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