《談國論企－黎偉成》製造業上月再溫和擴張啟示佳

《談國論企》中國製造業的生產於２０２１年１２月份同比溫和擴張，漲幅不及對上一個月

，乃因生產情況於年底前出現傳統放慢，惟出口新訂單維持上月的溫和好轉，難得的是主要原材

料購進價格與出廠價格持續回落和處收縮水平，未受全球供應鏈日趨短缺、海上運輸因惡疫陷嚴

重樽頸等嚴重壓力。相信國家力促能源、原材料等產與供的政策，緩和製造業面對困難，有利國

民經濟持續穩中有進發展。



＊增供使原材料拉動出廠跌價強化競爭力＊



來自中國國家統計局所發布的最新數據，製造業經理採購指數ＰＭＩ於２０２１年１２月份

達５０﹒３（見表），環比增長０﹒２個百分點，連同１１月份達５０﹒１環比增０﹒９個百分

點，確認止住１０月份的４９﹒２和９月份的４９﹒６連續兩個月跌破臨界點５０以下的收縮劣

境，亦扭轉４月份以來的７連跌，是為２０２１年前１１個月僅３月份有環比上升以來的第三個

上升月份，有頗為良性的啟示。

此可自ＰＭＩ的２０２１年１２月份數據，便中國製造業有多個方面顯然略有改善，特別是

（一）ＰＭＩ於１２月份能夠維持上月重新擴張之態，乃因生產成本和銷售價格急劇回落，甚至

跌至收縮水平仍下調有重大的支持，此況強化製造業在內、外市場的競爭能力：（１）主要原材

料購進價格，分類指數於１２月份回落４﹒８個百分點至臨界點以下的４８﹒１，而１１月份環

比大跌１９﹒２個百分點至５２﹒９，相對於１０月份急增８﹒６個百分點而攀至７２﹒１劣態

，大有不可同日而語之概。製造業的生產成本之回落

，乃受益政府降煤價穩電力生產等政策達效，而原材料亦保持相對穩定供應。

此使（２）製造業的出廠價格分類指數，於是月份環比回落３﹒４個百分點至４５﹒５，而

對上一個月更大跌１２﹒２個百分點至４８﹒９，即於臨界點以下水平，不僅使是月份的競爭力

有明顯的強化，對短中期亦很有可能產生良性的效益；此數於１０月份則上升４﹒７個百分點至

６１﹒１，可見製造業的最新產銷情況，續有改善。

惟中國的製造業仍然面對頗不少嚴重的問題，特別是：美國、歐洲等世界各地期內疫情受新

變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ衝擊變得更為惡劣，經濟反覆走扁之壓難免；加上環球生產供應鏈紊亂

，其中最嚴重者為美國限制芯片輸華，造成芯片減供價升，不宜掉以輕心。

至於（二）中國製造業的接單情況，為（Ｉ）新訂單，分類指數於２０２１年１２月份環比

增長０﹒３個百分點，即使４９﹒７仍處臨界點以下的水平，但距５０之數僅低０﹒３個百分點

，而１１月份環比升０﹒６個百分點至４９﹒４，接單前景該不用太擔心。

即使（ＩＩ）出口新訂單指數是月環比回落０﹒４個百分點至４８﹒１，唯是１１月份升

１﹒９個百分點至４８﹒５，連同１０月份升０﹒４個百分點至４６﹒６，乃於美、歐疫、經不

斷惡化底下取得不錯成績。（ＩＩＩ）進口新訂單分類指數於是環比跌０﹒１個百分點４８﹒２

，亦可接受。

由是（ＩＶ）在手訂單於月份環比回升０﹒１個百分點，處於臨界點以下之的４５﹒６。



＊變種病毒對環球疫情和經貿物流人流壓力深重＊



由是（三）生產，分類指數於２０２１年１２月份達５１﹒４，環比跌０﹒６個百分點，惟

１１月份環比大升３﹒６個百分點至５２，相對１０月份僅４９﹒２回落０﹒４個百分點，保縮

轉擴。

（四）生產經營活動預期於２０２１年１２月份達５４﹒３，環比升０﹒５個旦分點，１１

月份環比回升０﹒２個百分點至５３﹒８，二連升，意味製造業對接單、生產、經營前景看法不

錯。

要注意的，是新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９在非洲南部發現的最新變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ，

擴散力顯然甚之於Ｄｅｌｔａ，使歐美以至亞洲等世界各地疫情明顯惡化，本已十分緊絀的醫療

系統，難以承受，對社會及經濟貿易和人流物流有深重壓力。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）

指數 月環比（個分點）

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１２月╱２０２１ ５０﹒３０ ＋０﹒２０

１１月╱２０２１ ５０﹒１０ ＋０﹒９０

１０月╱２０２１ ４９﹒２０ －０﹒４０

９月╱２０２１ ４９﹒６０ －０﹒５０

８月╱２０２１ ５０﹒１０ －０﹒３０

７月╱２０２１ ５０﹒４０ －０﹒３０

６月╱２０２１ ５０﹒９０ －０﹒１０

５月╱２０２１ ５１﹒００ －０﹒１０

４月╱２０２１ ５１﹒１０ －０﹒８０

３月╱２０２１ ５１﹒９０ ＋１﹒３０

２月╱２０２１ ５０﹒６０ －０﹒７０

１月╱２０２１ ５１﹒３０ －０﹒６０

１２月╱２０２０ ５１﹒９０ －０﹒２０

１２月╱２０１９ ５２﹒２０ 持平

１２月╱２０１８ ４９﹒４０ －０﹒６０

１２月╱２０１７ ５１﹒６０ －０﹒２０

１２月╱２０１６ ５１﹒４０ －０﹒２０

１２月╱２０１５ ４９﹒７０ ＋０﹒１０

１２月╱２０１４ ５０﹒１０ －０﹒２０

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資料來源：中國物流與採購聯合會（ＣＥＬＰ）及國家統計局服務業調查中心

資料整理：黎偉成



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