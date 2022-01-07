《雷鳴天下－雷鼎鳴》一年之初對香港的展望

《雷鳴天下》過去３年，香港經歷了黑暴及新冠疫情，對不少人來說，這３年的光陰實在浪

費了不少。人生苦短，沒有多少個３年可以如此耗掉，惟有寄望未來，社會可以加快復原，我們

可以追回失去的時間。



今年香港便有望復甦嗎？未必不能，但前景充滿難以逆料的變數，任何的展望都不能把話說

得太絕。甚麼變數？有兩樣是主導性的：疫情如何發展下去？中美矛盾肯定不會這麼快化解，香

港處於夾縫中能否逆流而上？



Ｏｍｉｃｒｏｎ來勢汹汹，英美等與香港關係密切的疫情大國，每天新增案例比一年前高峰

期還多出一倍有餘，死亡率或重病率雖遠遠不及，但已足以使全球風聲鶴唳，與病毒共存的理論

少了人支持。以美國為例，每５０多人便有１０人中過招，按人口比例，等同香港有１２０萬人

以上感染過。至於死亡人數，美國已因此疫死了超過８５萬人，等同香港有２萬人喪生。美國去

年的所謂經濟從谷底反彈，竟是付出了如此慘烈的代價！



＊堅決推動打針可解困局＊



香港的嚴防，確實為社會帶來了沉重代價，但總算沒有多少本地個案。只是香港作為世界與

中國之間的橋樑，卻難免陷入困境，與內地或海外通不了關，會嚴重打擊香港的經濟地位，而通

了海外的關又會增加與內地通關的困難。政府容許貨機的機組人員在家短時間隔離而不是到酒店

隔離２１天，本是一種妥協平衡，但現在有人不遵守規則隨處亂跑，將來隔離措施被迫收緊後，

物流成本必會上升，這會直接推高香港的物價。香港疫情所造成的困局，難以完全化解，但若政

府能更堅決地強制或引導多些人打針，情況當然會好得多。現時的打針速度依然極慢，政府還須

加一把勁才可望達標。



從較樂觀的角度看，有人把Ｏｍｉｃｒｏｎ看成是一種自然界自生的疫苗。據南非一些醫學

研究顯示，染上過Ｏｍｉｃｒｏｎ的人，對Ｄｅｌｔａ有強大的免疫力，反之則不是。因

Ｏｍｉｃｒｏｎ病徵較輕微，會否中招等於打針後的副作用？人人都患過Ｏｍｉｃｒｏｎ後，以

後便不怕Ｄｅｌｔａ，這是否等於新冠會正式消亡？此說不無道理，也許某些國家的防疫政策正

建基於此。但問題是Ｏｍｉｃｒｏｎ的殺傷力恐怕仍遠大於疫苗，不去打針而要以身試疫，是拿

自己身體開玩笑。



打針的強制或半強制程度，早晚都應加大，政府宜果斷行事，否則今年香港的疫情還是會因

變種的不斷出現而沒完沒了。



疫情吸引住世界的注意力，但我們不能忽視美國挑起的中美角力，依然會深深影響著香港的

未來。



特朗普發動的貿易戰已經全面失敗，這可是有數據可依的結論。只要看看這幾年中國的貿易

數字，便可知中國不論是出口量、進口量總量或貿易盈餘，除了２０１８或２０１９年有些放緩

或稍為下挫後，最近兩年都是復仇式回升。就用貿易盈餘作例子，２０２１年１月至１１月的總

值是５，８１７億美元（用１月至１１月的總值是因為１２月的數據仍未公布），比貿易戰前

２０１７年頭１１個月的３，７６０億高出５４﹒７％，平均每年增長１１﹒５％。對中國商品

的倚賴性更強，美國不是失敗是甚麼？



＊宜把握貨幣及人才機遇＊



香港是轉口港，中國貿易活動增加，不少貨物途經香港，對本地經濟自然有正面作用。就算

是資本市場，中美交惡暫時仍無法扭轉香港有資金淨流入這一事實。金管局的網站中，每天都會

公布一個叫貨幣基礎的數據，若今天的貨幣基礎比一個月前增加了１００億，那麼在這一個月內

流入香港的資金便比流出多１００億，是淨流入；若是負數，則是淨流出。從金融海嘯至今，無

論是長期、中期，還是短期，資金流動的趨勢都是淨流入。總也會有些資金撤走，這十分正常，

但入來的資金比離去的多。這反映在中美的交惡下，香港雖面臨不少困難，但在重要的指標上，

暫仍守得住。



此種膠著的局面也許會維持多年，港人若是足夠進取的話，有些事是要做的，否則不易把香

港推上更高的台階。在金融市場上，中國正在逐步普及化央行主導的數碼貨幣，這對全球的貨幣

及貿易系統有深遠的影響，香港不想方設法利用這一機遇便是太浪費了。在人才戰上，美國不斷

找留美中國科學家的麻煩，這對香港也是難得的機遇，政府及工商界都應考慮如何招攬這些人才

到港工作，人才儲備是一個地方經濟實力的關鍵。做好貨幣及人才方面的事宜，香港便總能在新

冠疫情結束後踏上光明的道路。

《香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授 雷鼎鳴》

（轉載自晴報）



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