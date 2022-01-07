《神州縱橫－凌昆》疫情擴散帶來新機遇

《神州縱橫》近日Ｏｍｉｃｒｏｎ疫情擴散，令全球包括內地經濟前景蒙上陰影，但這又帶

來了新的發展機遇，充分印證危與機並存之理。



＊疫情走向失控＊



世衛指在Ｏｍｉｃｒｏｎ與Ｄｅｌｔａ兩大變種夾擊下會形成海嘯效應，令疫情急速惡化。

事實是歐美等發達國的疫情早已決堤，每日確診人數迭創新高，如美國破５０萬而法國破２０萬

。這將形成「三爆棚」效果，即檢測、隔離及醫療康復等三重防線壓力超出負荷，結果是疫情失

控。如以每確診者有五個密切接觸者計美國每日要隔離２５０萬人，根本不可能做到。在這情況

下封城也太遲，何妨各國亦不願封，只叫停了國際來往。有人叫為Ｏｍｉｃｒｏｎ重症率較低可

無事，殊不知即便如此傳染率倍增仍可令重症人數更高。展望未來還有兩大隱患，一是全球確診

人數失控將令變種加速，更可怕的新變種或接踵而至。 二是因各地禽畜染疫率增加，或將

形成人畜互傳的新變種。無論如何目前情況已十分嚴峻，疫苗及曾染疫者亦難避傳染，打了三針

亦未必有用，故以色列已開始打第四針。即使中國疫情也有蔓延跡象，但另方面卻可續收抗疫紅

利，特別是醫療用品的出口將持續旺勢。中國應更積極地把握新機遇，一是提升生產效率以滿足

全球所需，二是趁機提高部件自給率，如不少呼吸機核心部分仍要由歐美進口。從長遠看更重大

的機遇來自生物科技產品的研製，和相關技術及產業的提升，並成為經濟總體升級的重要一環。



＊科技抗疫應加力＊



中國在研製疫苗及藥品上亦能搶佔先機，中國研發的疫苗堪稱最為完備，涵蓋滅活、腺載體

、ｍＲＮＡ及ＤＮＡ重組等五方面，並已研發出抗變種疫苗。如科興已有抗Ｇａｍｍａ及

Ｄｅｌｔａ變種產品，現應及早研製抗Ｏｍｉｃｒｏｎ疫苗。同時中國亦已宣布推出治療特效藥

。在有效推行「動態清零」策略外，生物科技也將為抗疫作出更多貢獻。這將由面向全球市場將

獲巨大紅利。此外中國還應在抗疫科研上加大力度，取態更為積極主動。一是要盡快確認新變種

及具體傳播模式、病情特性等。這次Ｏｍｉｃｒｏｎ變種最先由南非確認，但在此之前美國已有

病例而未察覺，顯示在這方面美國不如南非。中國（包括港澳）每日從全球輸入不少病例，理應

加強檢測以分辨新變種，並搶先推行應時方案。二是要加強病毒演化的基礎研究，如怎樣由原始

載體直接或由中介而形成傳人變種。在美國操弄下病毒起源探索已成了地緣政策工具，中國則聲

言這須由科學決定，故理應引領有關科研以澄清事態並反制政治化。如是也將開拓相關的新興產

業，其商業價值不容忽視。這在傳統防疫外又開啟了基因防疫等新發展天地。《資深評論員 凌

昆》



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