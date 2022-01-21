ＬＭＥ行政總裁張柏廉離任，馮恩霖５月起出任代理行政總裁

《經濟通通訊社２１日專訊》港交所（００３８８）宣布，旗下倫敦金屬交易所（ＬＭＥ）

行政總裁兼集團大宗商品主管張柏廉（Ｍａｔｔｈｅｗ Ｃｈａｍｂｅｒｌａｉｎ）將於今年４

月３０日離任。張柏廉於集團供職九年多，已計劃在集團外另有發展。ＬＭＥ Ｃｌｅａｒ行政

總裁馮恩霖（Ａｄｒｉａｎ Ｆａｒｎｈａｍ）已獲委任為ＬＭＥ代理行政總裁兼集團大宗商品

主管，將於５月１日生效。他亦將成為港交所管理委員會成員，向集團行政總裁歐冠昇匯報。



＊成立遴選委員會＊



港交所與倫敦金屬交易所董事會已成立了遴選委員會，開展了遴選程序。

馮恩霖於２０１３年加入港交所集團，擁有超過３０年與金融市場和市場基礎建設相關的豐

富業務經驗。港交所將利用張柏廉離職前的時間，委任合適的ＬＭＥ Ｃｌｅａｒ代理行政總裁

，確保管理層交接順利。



＊張柏廉：馮恩霖是代理行政總裁絕佳人選＊



港交所集團行政總裁歐冠昇表示，張柏廉於過去近十年鞏固了ＬＭＥ在金屬行業的全球領導

地位，而馮恩霖經驗豐富，很高興他可暫時領導倫敦金屬交易所團隊，期待在未來幾個月繼續與

他和整個團隊緊密合作，推動ＬＭＥ的業務不斷發展。

ＬＭＥ行政總裁張柏廉表示，過去九年的大部分時間，他與馮恩霖一起在ＬＭＥ工作，是出

任代理行政總裁兼集團大宗商品主管的絕佳人選，相信市場和集團的同事將會繼續竭盡全力支持

他和交易所的工作。（ｃｌ）

