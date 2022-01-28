《談國論企－黎偉成》減稅降費直接有效公平惠企利民

《談國論企》中國國務院總理李克強２０２２年１月１９日主持召開國務常務會議，議決對

科技企業孵化器、農產品批發、醫務人員等多個方面減稅降費，強調這是「直接、有效、公平的

惠企利民政策」，是為配合中央經濟工作會議的積極財政政策要求之舉，有利國民經濟在「穩字

當頭，穩中有進」的發展。



＊科企農業公交醫務及學生皆受惠＊



會議所出的減稅降費措施，加大已到期的多個項目予以延期，即：在前期已對部分到期稅費

優惠政策延期的基礎上，再延續執行涉及科技、新業創業、醫療、教育等另外１１項稅費優惠政

策至２０２３年底。國務院強調此舉目的，乃是要「幫助企業紓困解難，促進創業創新」。從國

務院此番之延續到期的減稅降費措施，所惠及的行業、人員，頗為廣泛，重點有好幾個：

最惹人注目的，當然是（一）第一條所對準的科技企業，做法有（Ｉ）免徵者為符合條件的

科技企業孵化器、大學科技園和眾創空間孵化服務（ｉ）增值稅，乃有助於相關企業和人員強化

科技的創新，爭取良好甚至優厚的回報；再對（ｉｉ）其自用及提供給在孵對象使用的房產、土

地免徵房產稅和城鎮土地使用稅，此點亦有相當實際效益，因科企的研發、生產和經營成本亦得

以下降。

和（ＩＩ）繼續放寬初創科技型企業認定標準，做法是（ｉｉｉ）凡符合條件的創投企業和

天使投資個人對其投資的，按投資額的一定比例抵扣應納稅所得額。（ｉｖ）對企業招用自主就

業退役士兵和退疫士兵從事個體經營的，繼續按一定限額依次扣減稅收和相關附加。有了明確的

標準，就可以更為清晰錨準目標辦事。更重要的是，政策支持退役士兵的就業和從事個體經營，

使經濟社會注入強有力的發展力量。

另一個重點，乃（二）與農業、交通有關的項目，其中（１）「免徵農產品批發市場、農貿

市場房產稅和城鎮土地使用稅」，此舉可使農產品的銷售成本得以下降，但批發、農貿商得讓最

終的消費大眾受惠，故政府得強化監察。和（２）「免徵城市公交站等運營用地城鎮土地使用稅

」，有利降低居民乘用公交所支付的費用。

降稅減費亦對準（三）醫務人員：（１）免徵醫務人員和防疫工作者臨時性補助、獎金及單

位發給個人的預防藥品等實物的個人所得稅。（３）免徵相關防疫產品等實物的個人所得稅。

（３）免徵相關防疫產品的藥品和醫療器械註冊費。相關做法，是要鼓勵醫務人員好好提升服務

素質。

（四）所惠及的是學生：免徵高校學生寓房產稅和相關租賃合同印花稅。對承擔商品儲備政

策性業務的企業自用房產、土地免徵房產稅和城鎮土地使用稅。減按１５％徵收污染防治第三方

企業所得稅。

以及（五）是繼續授權省級政府自主決定免徵、停徵或減徵地方水庫移民扶持基金。



＊財政貨幣政策協調聯動擴內需增發展內生動力＊



國務院的最新決策，是落實中央經濟工作會議所提出的財政政策方面，要求是：（Ｉ）積極

的財政政策要「提升效能」，不僅要積極，效能更要提升，和「更加注重精準、可持」，而「要

保證財政支出強度，加快支出進度」，當然相當重要。

做法是：（ＩＩ）實施新的減稅降費政策，強化中微企業、個體工商戶、製造業、風險化解

等支持力度，適度超前開展基礎設施投資。

和（ＩＩＩ）黨政機關要堅持過緊日子。嚴肅財經紀律。堅決遏制新增地方政府隱性債務。



＊牛年歲晚收爐。筆者於２０２２年２月７日虎年年初七再以文會友。預祝各位讀者春節快樂！

身體健康！



《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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