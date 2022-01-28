《品中資－羅國森》虎年推介「苦盡金來」股

《品中資》今日年廿六，令人十分無奈的牛年，還有３天便過去了（今年沒有年三十）。當

鼠年走到盡頭的時候，大部分人都想鼠年快走，牛年快來！但到了牛年將盡的時候，大家可能有

同一個願望，就是牛年也最好快快走，虎年早點來。

原因正如上文所述，牛年確實很無奈。本來已經基本「清零」的香港，因為一些不守規矩的

機組人員，以及檢疫變染疫，引爆出第五波疫情，令不少行業再度陷入困境，個別人士的生計也

受到影響。

不過，虎年的諧音是「苦年」，難道又預告了，虎年的日子仍然不好過？！但古語有云，「

苦盡甘來」，即使多艱難的日子，總會捱過的。黎明將盡的時候，也是特別黑暗呀！但要走到虎

年的盡處才見到光明？！真是天曉得！

從投資角度，牛年也實在不算一個好年頭。去年這個時候，我在本欄提到，過去幾個牛年，

港股的表現都相當波動，不是大升就是大跌。而且，升跌韻律是跌、升、跌、升，這個牛年的股

市有可能從高位回落。

現在還有一個半交易日就結束牛年股市，基本上已經可以蓋棺定論，這個牛年真的是跌市的

牛年，全年下跌約１２％，但相比過去的牛年，跌幅已算溫和了。

不過，這是就整體大市而言，如果你買的是科技股，或一些未賺錢的股票，例如Ｂ仔股。一

般估計，平均跌幅也有五成或以上。從這個角度看，這個牛年也算是大跌的一年呢！

市場人士形容，２０２１年是「殺估值」的一年。無論是已經賺錢的股票，或者未賺錢的股

票，只要是新經濟或資訊科技或生物科技股，整體估值都大跌一半或以上（其實，舊經濟股何嘗

不是，只不過，部分已經殺完喘定了，例如滙控（００００５））。



＊騰訊估值低三分一＊



舉個簡單的例子，股王騰訊（００７００）在過去一年，股價跌了約四成，預測市盈率由大

約３８倍跌至現在的２４倍左右，即約低了三分一。一些未有盈利的股票，跌勢就更加厲害。

回說去年的推介，簡而言之是失望的，因為我推介的，都以科技股為主，當中也有一隻Ｂ仔

股。更甚的是，去年這個時候，大部分科技股仍然牛氣衝天，即是股價都在高位。但新年過後，

由「債息上升」引爆，加上「監管升級」的內外夾擊下，一眾科技股，以至大部分中概股都開始

從高位回落。

我的推介股當中，表現最好的京東集團（０９６１８），也要下跌三成，唯一安慰是總算跑

贏國企指數和科技股指數。但最差的心通醫療（０２１６０），由於是未賺錢的Ｂ仔股，跌幅竟

高達八成。



＊虎年推介新舊經濟並重＊



汲取了去年的教訓，今年我會重整旗鼓，在考慮推介時，不會再挑選未賺錢的股票。另外，

也盡量不推介已經大升的股票（其實也不會有太多這類股票）。換句話說，經過大幅調整的股票

，只要基本因素不變，應該是時候趁低吸納。

我仍然相信，科技股在新經濟中的角色和地位，仍然沒有轉變。只要我們所選的都是優質，

且是龍頭的科技股，經過一輪調整之後，最終都可以重拾升軌的。而舊經濟股只要能在大潮流中

成功轉型，以她們雄厚的實力和底子，也有一定的投資價值。

因此，平衡了各方面的因素後，我的虎年推介股是會新舊經濟並重的。當中股王騰訊仍然是

我的首選，尤其當她的預測市盈率由３８倍回落至２４倍左右時，未入市的投資者應該「郁手」

了。

除了騰訊之外，我今年會推介贛鋒鋰業（０１７７２）（下稱贛鋒）、藥明生物

（０２２６９）、碧桂園服務（０６０９８）、小米集團（０１８１０－Ｗ）、中國平安

（０２３１８）、中海油（００８８３）和中電信（００７２８），希望這一批股票都能夠「苦

盡金來」！

具體的點評留在虎年跟大家見面時再談，在此跟大家拜個早年，祝大家虎年進步，生龍活虎

，龍精虎猛，身體健康。《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



過去五個牛年恒生指數表現

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年份 變幅（％）

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１９７３ －４９

１９８５ ＋４６

１９９７ －２１

２００９ ＋５２

２０２１ －１２

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