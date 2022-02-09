【新冠肺炎】明起限聚禁兩個以上跨家庭聚會，食衞局稱有能力追蹤

《經濟通通訊社９日專訊》政府即將收緊社交距離措施，包括禁止兩個住戶以上的跨家庭聚

會。食物及衛生局常任秘書長陳松青出席電台節目表示，近日有幾個感染群組，患者曾於農曆新

年期間，參與大型跨家庭聚會，形容趨勢明顯，因此需要制定緊急規例，向市民發出明確訊息，

表明疫情嚴峻，應停止跨家庭聚會，協助控制疫情。

陳松青相信，絕大部份市民都會合作，政府不會主動派員逐家逐戶巡查，否則是太過擾民，

但呼籲市民切勿輕視衛生防護中心個案追蹤辦公室的能力，不應以身試法，強調當局絕對有能力

透過個案追蹤，了解確診者曾否參與跨家庭聚會；如果發現有人違規，一定會嚴正執法。



食衛局：疫苗通行證安排已考慮本港接種率及接種能力



至於即將推出的「疫苗通行證」，陳松青表示，會有兩種實施方式，第一種適用於食肆或健

身中心等高危場所，市民掃描「安心出行」二維碼之後，要主動出示「疫苗通行證」，讓場所負

責人掃描並記錄資料；第二種就適用於街市、超級市場和商場等，人流和進出口較多、四通八達

的處所，市民只需使用「安心出行」，毋須展示通行證，但當局不排除會派員進行抽查執法，如

果有人未能展示有效「疫苗通行證」就是違法，會被定額罰款５０００元。

至於政府提出，先後在本月２４日、４月底和６月底，落實不同階段的「疫苗通行證」，要

求接種的疫苗劑數會逐步增加，他表示，已經考慮全港整體接種率，以及每日的接種能力，相信

６月底之前，政府完全有能力為全港市民接種最少兩劑疫苗，疫苗採購量亦足以應付打第三針的

需求。

對於政府明日起，提高違反強制檢測公告的定額罰款至１萬元。他形容，措施是迫不得已，

指最近不少圍封強檢行動或強檢公告中，市民遵守規定接受檢測的比例未盡完美，因此要提高罰

款，提升阻嚇力。（ｓｌ）

