《午市前瞻》俄烏局勢升溫拖累恒指，專家指２３４００有強力承接

《經濟通通訊社２２日專訊》恒生指數半日收市報２３４５６，跌７１３點或２﹒９５％，

主板成交８０１﹒０８億元。恒生中國企業指數報８２１２，跌２４３點或２﹒８８％。恒生科

技指數報５１６５，跌１６１點或３﹒０４％。



＊葉尚志：若美匯上９７證環球資金避險＊



俄軍宣稱「維和」原因派軍進入烏東境內，環球股市受壓，恒指上午最多跌８００點。第一

上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，恒指於２３４００為重要支持位，該位為

１月底時所造浪底。他指，恒指於２５０００前遇較大阻力後回調，預期恒指跌穿２３４００後

會有較強承接力。未來走勢需留意北水會否維持淨流入港股，甚或淨流入進一步提高，將會加大

對後市的支撐。

葉尚志不清楚未來俄烏進一步局勢發展，但指避險情緒可根據美匯指數略知一二。近期美匯

重上９６水平，若未來進一步上攀９７，足證環球資金避險情緒高漲，建議密切留意美匯指數變

化。

俄烏局勢緊張引致股市動盪之下，葉尚志建議可留意穩陣股中移動（００９４１），目前

５５元水平可以買入，短線至第二季目標上望６２元水平。（ｈｃ）

