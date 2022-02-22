  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/02/2022 12:45

《午市前瞻》俄烏局勢升溫拖累恒指，專家指２３４００有強力承接

　　《經濟通通訊社２２日專訊》恒生指數半日收市報２３４５６，跌７１３點或２﹒９５％，
主板成交８０１﹒０８億元。恒生中國企業指數報８２１２，跌２４３點或２﹒８８％。恒生科
技指數報５１６５，跌１６１點或３﹒０４％。

＊葉尚志：若美匯上９７證環球資金避險＊

　　俄軍宣稱「維和」原因派軍進入烏東境內，環球股市受壓，恒指上午最多跌８００點。第一
上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，恒指於２３４００為重要支持位，該位為
１月底時所造浪底。他指，恒指於２５０００前遇較大阻力後回調，預期恒指跌穿２３４００後
會有較強承接力。未來走勢需留意北水會否維持淨流入港股，甚或淨流入進一步提高，將會加大
對後市的支撐。
　　葉尚志不清楚未來俄烏進一步局勢發展，但指避險情緒可根據美匯指數略知一二。近期美匯
重上９６水平，若未來進一步上攀９７，足證環球資金避險情緒高漲，建議密切留意美匯指數變
化。
　　俄烏局勢緊張引致股市動盪之下，葉尚志建議可留意穩陣股中移動（００９４１），目前
５５元水平可以買入，短線至第二季目標上望６２元水平。（ｈｃ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話22/02/2022
互聯網監管憂慮升級　騰訊阿里美團未止跌
財經熱話22/02/2022
《午市前瞻》俄烏局勢升溫拖累恒指，專家指23400有強力承接
財經熱話22/02/2022
【俄烏局勢】油、金股值博空間仲有幾大？師傅醒你投資貼士！
專訪22/02/2022
【專訪】陶冬：聯儲加息大動作將至，惟歷史顯美股多錄正回報（有片）
開市Good Morning22/02/2022
黃師傅：騰訊增不明朗因素　持貨者初步防線435元
財經熱話22/02/2022
【虛幣世界】加密貨幣進一步下挫，烏俄戰爭臨近
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金