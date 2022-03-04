【新冠肺炎】歐家榮：衞生署在籌備網上平台，料將有大批市民呈報

《經濟通通訊社４日專訊》本港疫情嚴峻，每日新增個案持續高企，政府早前宣布直接讓快

速測試陽性列為確診個案，市民可自行呈報到網上平台。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生

歐家榮表示，衞生署的資訊科技同事正在籌備，當中涉及一些複雜的技術細節。

歐家榮預計推出初期將有大量市民呈報，因而署方希望推出時可以盡量順暢，當中檢疫令、

隔離令及身份證明等，仍然需要時間處理。（ｈｙ）

