  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/03/2022 17:45

《台股攻略－黃振宇》俄烏談判陷入僵局，台股再度轉跌

　　《台股攻略》俄烏談判陷入僵局，美股全面下挫，台股今日（１１日）低開低收，台積電及
聯發科等電子權值股受壓，鋼鐵板塊普遍逆市上揚，指數收１７２６４點，跌１６８點，成交金
額縮減至２６２７億元（新台幣．下同），三大法人合計淨賣出２２８﹒７３億元，外資錄得淨
賣出２２６億元，投信淨買入１９﹒８億元，為連續２８日淨買入。
　　美國晶片股遭拋售，電子權值股的台積電歷經昨日（１０日）反彈後，今日股價再度走弱，
收５７５元，跌２％，市值下滑至１４﹒９１兆元；聯發科未能重上千元關口，跌幅不斷擴大，
收９６３元，跌３﹒２％；矽力　ＫＹ大跌４﹒２％，國巨跌０﹒５％，大立光跌１％。ＡＢＦ
載板三雄的欣興、景碩及南電均跌１﹒９％至２﹒３％。鋼鐵股成撐市重心，東和鋼鐵去年每股
純利５﹒９５元，每股配發６﹒４元，吸引資金追捧，曾一度衝上７８﹒１元，創逾３０年新高
，收７７﹒３元，升６﹒９％；燁輝升４﹒６％，春雨、中鴻、威致及志聯等鋼鐵股均升１％至
３％，而中鋼則微升０﹒４％。永光化學的桃園觀音廠房昨夜發生火災，今日股價下挫４﹒９％
，初步預計產能損失少於５％，且可獲得火險理賠。廢棄物處理廠的可寧衛發展再生紙業務後，
去年第四季毛利率及純益都出現下滑，集團展望今年廢紙回收蒸氣鍋爐營運後，毛利率有望逐步
回升。
　　美國２月消費者物價指數（ＣＰＩ）按年增７﹒９％，續創４０年新高，以及烏克蘭與俄羅
斯外交部長在土耳其進行第三輪談判未能取得共識，阻礙台股反彈趨勢，投資者宜短線操作，或
以高息率概念股作防守策略。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃
振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話11/03/2022
《嚟緊炒D乜》新能源車銷量增長強勁，吉利跌殘11元以下抵買！
中國故事11/03/2022
《神州經脈》中概股審計監管峰迴路轉　多省連環爆疫滬指周跌4%
財經熱話11/03/2022
京東去年盈轉虧大行紛降目標價　股價急插逾一成
專訪11/03/2022
【下周聚焦】林嘉麒：下周留意內地經濟數據　恒指或見19000點（有片）
香港要聞11/03/2022
【新冠肺炎】林鄭：本港約九成死者無打針　要推廣接種保護老幼
FOCUS11/03/2022
【FOCUS】滯脹近在眼前　中概暴瀉祭旗
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金