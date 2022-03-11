《台股攻略－黃振宇》俄烏談判陷入僵局，台股再度轉跌

《台股攻略》俄烏談判陷入僵局，美股全面下挫，台股今日（１１日）低開低收，台積電及

聯發科等電子權值股受壓，鋼鐵板塊普遍逆市上揚，指數收１７２６４點，跌１６８點，成交金

額縮減至２６２７億元（新台幣．下同），三大法人合計淨賣出２２８﹒７３億元，外資錄得淨

賣出２２６億元，投信淨買入１９﹒８億元，為連續２８日淨買入。

美國晶片股遭拋售，電子權值股的台積電歷經昨日（１０日）反彈後，今日股價再度走弱，

收５７５元，跌２％，市值下滑至１４﹒９１兆元；聯發科未能重上千元關口，跌幅不斷擴大，

收９６３元，跌３﹒２％；矽力 ＫＹ大跌４﹒２％，國巨跌０﹒５％，大立光跌１％。ＡＢＦ

載板三雄的欣興、景碩及南電均跌１﹒９％至２﹒３％。鋼鐵股成撐市重心，東和鋼鐵去年每股

純利５﹒９５元，每股配發６﹒４元，吸引資金追捧，曾一度衝上７８﹒１元，創逾３０年新高

，收７７﹒３元，升６﹒９％；燁輝升４﹒６％，春雨、中鴻、威致及志聯等鋼鐵股均升１％至

３％，而中鋼則微升０﹒４％。永光化學的桃園觀音廠房昨夜發生火災，今日股價下挫４﹒９％

，初步預計產能損失少於５％，且可獲得火險理賠。廢棄物處理廠的可寧衛發展再生紙業務後，

去年第四季毛利率及純益都出現下滑，集團展望今年廢紙回收蒸氣鍋爐營運後，毛利率有望逐步

回升。

美國２月消費者物價指數（ＣＰＩ）按年增７﹒９％，續創４０年新高，以及烏克蘭與俄羅

斯外交部長在土耳其進行第三輪談判未能取得共識，阻礙台股反彈趨勢，投資者宜短線操作，或

以高息率概念股作防守策略。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃

振宇》



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