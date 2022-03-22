《日入而息》小米經調整盈利升七成，傳恒大引入廣州城投重組債務

《今天重點》

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小米（０１８１０）去年經調整淨利潤升６９﹒５％至２２０﹒４億人幣，不派息；小米去年第

四季經調整淨利潤按年升３９﹒６％至４４﹒７３億人幣；小米去年智能手機收入升３７％，出

貨量增３０％；小米指智能電動汽車業務研發團隊逾千人，料２０２４年上半年量產

恒地（０００１２）去年純利升２９﹒５％至１３２億元，末期息１﹒３元；去年基礎盈利跌９

％，香港物業銷售額跌１７％；恒地去年香港租金收入按年跌４％，今年擬推售１２個項目

恒安國際（０１０４４）去年純利跌２９％，派末期息０﹒７元人幣；去年毛利率跌至３７﹒４

％，料今年毛利率續受壓

據報中國恒大（０３３３３）今晚９點舉行投資者會議；內媒表示許家印不出席電話會議，中國

信達高管將現身；傳中國恒大擬引入廣州城投重組債務

國家衛健委專家表示內地疫情需在四條件下才可以結束；回應堅持動態清零，梁萬年稱中國具備

條件和能力

梁萬年稱不做全民檢測，不意味香港疫情防控躺平

本港新增１４１５２宗確診，核酸檢測４２９６宗

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《即日市況》

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恒指高收６６７點報２１８８９，科指升２３７點報４６５３

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《深滬股市》

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滬指收升０﹒１９％，地產金融拉升對抗醫藥半導跌浪

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《美元匯價》

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歐元後市反覆偏軟機會較大

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《公司業績》

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恒地（０００１２）去年純利升２９﹒５％至１３２億元，末期息１﹒３元；去年基礎盈利跌９

％，香港物業銷售額跌１７％

恒基發展（０００９７）去年純利跌７３％至３４００萬元，派末期息１仙

粵豐環保（０１３８１）去年多賺２５﹒５％至１３億元，息５﹒８仙

中糧包裝（００９０６）去年多賺１９％至５億元人民幣，息１１﹒５港仙

嘉華國際（００１７３）去年純利按年升２﹒６％，派末期息１４仙

日清（０１４７５）多賺０﹒６％至３億元，連特別息派１７﹒４７仙

安踏體育（０２０２０）去年純利升４９﹒６％，派末期息６８港仙

恒安國際（０１０４４）去年純利跌２９％，派末期息０﹒７元人幣；去年毛利率跌至３７﹒４

％，料今年毛利率續受壓

石藥（０１０９３）去年純利升８﹒６％至５６億元人民幣，息１０港仙

金馬能源（０６８８５）全年純利５億元人民幣，派息２０分

東陽光藥（０１５５８）全年盈轉虧６億元人民幣，不派息

亞盛醫藥（０６８５５）全年虧損擴大至８億元人民幣，不派息

領智金融（０８１６３）全年虧損收窄至３１１２萬元，不派息

中國抗體（０３６８１）全年虧損擴至３億元人民幣，不派息

首都金融（０８２３９）全年虧損收窄至１９０２萬元，不派息

億勝生物科技（０１０６１）去年純利按年升５８％，派末期息５﹒５仙

禪遊（０２６６０）去年純利升１﹒３倍至５億元人民幣，息０﹒１５港元

康基醫療（０９９９７）去年純利升８２﹒５％，息１７﹒２３港仙

中廣核新能源（０１８１１）去年純利升１４％，派息０﹒８６美仙

Ｈ＆Ｈ（０１１１２）去年純利跌５５％，派末期息０﹒１７港元

同程旅行（００７８０）去年經調整溢利升３５﹒９％至１２﹒９６億元人民幣，不派息

融信服務（０２２０７）羅兵咸永道已辭任核數師，料本月底前無法刊發去年業績

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《公司資訊》

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恒地（０００１２）去年香港租金收入按年跌４％，今年擬推售１２個項目

恒生（０００１１）推出手機入支票服務，個人客戶每日上限２萬元

澳能建設（０１１８３）附屬已簽訂為期三年的電動汽車充電項目

美麗華酒店（０００７１）拓展旗下餐飲業務及推出兩個全新餐飲品牌

齊合環保（００９７６）與由山東九羊為首聯盟簽訂重整投資協議

渣打（０２８８８）再斥６１８５萬元倫敦回購逾１１８萬股

創勝集團（０６６２８）胃癌藥夥百時美施抗體全球臨床試驗

中手游（００３０２）更換核數師，月底僅公布未經審核年度業績

亞盛（０６８５５）神經母細胞瘤藥物獲ＦＤＡ兒童罕見病資格認證

匯控（００００５）倫敦再回購６０﹒８萬股，總值３１４０萬元；據報匯控將擴大其可持續發

展團隊

日清（０１４７５）下月起上調部分即食麵產品在港出廠價，增幅為中至高個位數

復星旅文（０１９９２）兩個月Ｃｌｕｂ Ｍｅｄ營業額按年增長４﹒２６倍

禁飛令取消，國泰（００２９３）每航線每１４日才安排一班航班

３香港推「ＦｉｌｅＣｌｏｕｄ遙距存取方案」，方便員工居家工作

匯豐推出手機存入支票服務

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《國企紅籌》

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長汽（０２３３３）暫停印度項目，據報當地最高級別員工已離職

海信家電（００９２１）認購中信銀行２億元人民幣理財產品

中再保（０１５０８）子公司首兩個月原保費收入增８﹒６％

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《神州民企》

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京東（０９６１８）旗下京喜成裁員重災區，核心零售業務未受波及

據報中國恒大（０３３３３）今晚９點舉行投資者會議；內媒表示許家印不出席電話會議，中國

信達高管將現身；傳中國恒大擬引入廣州城投重組債務

恒大地產表示無法按期發布２０２１年度債券和審計報

順豐房託（０２１９１）目標兩年內總資產增加至１２０億，優先考慮順豐項目

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《中國要聞》

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據報教育機構「萬門大學」走佬，Ａｐｐ無法登陸

申萬宏源因與螞蟻合作線上投顧業務違規被開四張罰單

專家料穩樓市政策有望出台，二季度ＬＰＲ或降

人行２００億逆回購利率持平，淨投放１００億元

張依群稱留抵退稅新政緩解企業資金緊張和融資壓力

美的置業獲建行併購融資及住房按揭貸各１００億元額度

浙江省溫州市政協副主席林亦俊主動投案，正接受調查

醫療器械監管新規：強化對器械註冊人監督管理

兩部門表示石油產量力爭今年回到２億噸水平並長期穩產；「十四五」推進風電和太陽能發電開

發和發展

福建省原省長張志南受賄、濫用職權案一審判刑１４年

財政部表示２月全國發行地方政府債券５０７１億元人民幣

小紅書發起「安福路在線」企劃，助設計師提升品牌知名度

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《寶島快訊》

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台股平收，報１７５５９點

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《其他消息》

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格鬥教練涉煽動意圖行為，疑地下集團組港獨武裝力量，國安處稍後交代調查進展

梁君彥稱明日答問會是最好時間讓議員就疫情等提問

立法會明天舉行行政長官答問會，預計歷時１﹒５小時

屋宇署１月批出１５份建築圖則及１９份入伙紙

普縉表示東涌流標商業地周五截標，估值４８億元

深股通額度全日用近１５億元，外資連續兩日流出；滬股通額度全日用近１３億元，陸股通淨流

出９億元

調查指港人「假期缺乏指數」連跌兩年，但對外遊渴求不曾減退

謝霆鋒旗下品牌與本地創意工作室合作推ＮＦＴ

恒指公司表示恒生Ａ股行業龍頭指數經調整風險回報率為０﹒３２倍

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《俄烏開戰》

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回擊日方制裁，俄羅斯退出兩國和平條約對話

拜登周四抵達布魯塞爾，防長奧斯汀陪同

施羅德投資表示傳統能源價漲，能源轉型股投資風險增

聲稱閹割俄軍戰俘，烏醫院負責人遭俄方追緝

諮詢公司表示俄鋁愈來愈可能藉中國實體繞道採購氧化鋁

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《大國博弈》

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外媒表示英國政府將同意不從種族滅絕地區採購醫療物資

美國對打壓人權官員簽證限制，中方要求停抹黑撤制裁

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《東航空難》

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全國今日近四分三航班被取消，停飛數量較月初急增

救援人員表示黑匣子仍未找到，救援難度較大

東航墜機由人保首席承保，國壽等數十險企採應急預案

民航局要求從飛機保養維修等多個方面排查安全隱患

聯合國、英國首相就東航空難表示哀悼

鼎龍文化表示財務總監搭乘空難航班，否認多位高管搭乘

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《新冠肺炎》

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本港新增１４１５２宗確診，核酸檢測４２９６宗

醫管局表示再多２４５宗死亡個案，４２歲患者已打３針；６０歲以上身體合適患者，建議用新

冠口服藥

上海在建方艙醫院？市衛健委表示後備機構仍是傳統醫院

內地增本土確診及無症狀逾４５００宗，深圳復工通車

南韓報告指中國加強進口檢疫或影響農產品對華出口

回應堅持動態清零，梁萬年稱中國具備條件和能力

國家衛健委表示千萬人口以上城市應２４小時內完成檢測

孔繁毅料下月單日確診或降至三位數，放寬措施穩妥

彩麗樓等五廈完成圍封強檢，共發現１６４宗初陽個案

日本全國解除新冠重點防疫措施

梁兆基歡迎取消禁飛令，冀放寬海外旅客入境限制

楊潤雄稱特殊學校學生接種率已逾六成

檢疫酒店爆滿阻外傭抵港，僱傭公會料８月情況才改善

消息：教育局提高全日課打針要求，中學生須九成接種

深圳蛇口至香港機場客船航線將於明日恢復運營

港大醫學院料４月底確診個案可降回３位數

國家衛健委專家表示內地疫情需在四條件下才可以結束

警拘兩男子涉嫌網上發表煽惑言論鼓吹他人散播病毒

陳智思否認行會逼宮，入境防疫鬆綁是與本地標準看齊

陳肇始稱放寬防疫不能太快，條件合適時再研全民強檢

醫管局放寬指引，滿６０歲患者可獲處方新冠口服藥

聶德權稱約一成院友家人反對打針，醫護會聯繫遊說

北京車展延期或於６月舉辦

打鼓嶺新冠疫苗流動接種站今日運作，４００人打科興

梁萬年稱不做全民檢測，不意味香港疫情防控躺平

歐家榮稱短時間內重發強檢通告，透過安心出行通知

調查指高達６６％受訪科創企業過去一年未能成功融資

財政司司長辦公室司機確診，陳茂波快測呈陰性

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