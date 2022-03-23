《小傳日記》小米兩日升超過一成，嚟緊手機業務要加把勁！

《小傳日記》今個星期有多間公司放榜，今日比較多人留意嘅，相信係噚日（２２日）收市

後放榜嘅小米（０１８１０）喇。

小米舊年全年純利１９３﹒３９億人仔，按年跌５％；經調整淨利潤按年就升６９﹒５％到

２２０﹒４億人仔，好過「孖屐」預期；收入３２８３﹒０９億人仔，按年升３３﹒５％；毛利

５８２﹒６１億人仔，按年都升５８﹒５％，成份業績都唔係太差嘅。值得留意嘅係，噚日巴巴

（０９９８８）先公布完回購計劃，今日小米都宣布，嚟緊會以不定期按最高總額１００億人仔

，喺公開市場購回股份。

有成績表沖喜，加埋回購消息一出，股價今日高開近２％，中段曾經升超過６％。以近年一

路尋底嘅小米嚟講，呢兩日夾埋升超過一成，可以話相當少見。

「孖屐」人士又點睇呢？有四間大行都減小米嘅目標價，主要都擔心手機出貨量嘅問題。小

米舊年喺全球嘅智能手機出貨量按年增長３０％至１﹒９億部，智能手機出貨量排全球第三，市

佔率１４﹒１％，年度出貨量同市場份額均創歷史新高。不過，大和覺得小米今年手機出貨量表

現會麻麻哋，降低預測到２﹒０５億部，又下調２０２２－２３年盈利預測５％，甚至降低

１１％目標到１６銀。麥格理就覺得，中印兩國之間激烈嘅競爭，加上其他國內手機品牌喺其他

海外市場持續增長，可能會拖慢小米市佔率嘅增速，目標價都降低到１２﹒８銀，幅度達２４％

！

講真，小米手機出晒名一個字：平！但係依家嘅用戶用手機唔剩止講求平，功能上嘅運用都

幾緊要，加上越嚟越多對手冒起，小米喺國內都再度跑出都真係要加把勁。

另一個比較值得關注嘅地方，係小米唔止要做手機，仲要做埋車！公司話汽車業務研發團隊

規模已經超過１０００人，預計喺２０２４年上半年正式量產。小米手機業務已經開始有競爭，

依家仲諗去做車，正所謂「萬事起頭難」，出產嘅車價錢上、性能上，甚至受歡迎嘅程度係點，

都仲估估下。與其花咁多時間搞車，不如諗多啲方法搞好手機嘅功能先喇！請請！



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