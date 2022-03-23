小米集團（０１８１０）斥最高１００億元，不定期購回股份

《經濟通通訊社２３日專訊》小米集團－Ｗ（０１８１０）公布，以不定期按最高總額

１００億元於公開市場購回股份。

該集團指，於現況下進行股份購回可展示對自身業務展望及前景充滿信心，且最終會為其帶

來裨益及為股東創造價值。該集團認為，現有財務資源足以支持股份購回的同時，維持穩健的財

務狀況。（ｗｈ）

