【夜期時段】即月期指最新報２１７５６點，跌１２點，高水７１點

《經濟通通訊社２８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１７７８點，升１０點，高水

９３點，最新報２１７５６點，跌１２點，高水７１點，合約成交３５６張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７４２０點，無升跌，高水２４點，最新報７４１９點，跌

１點，高水２３點，合約成交１１７７７張。

