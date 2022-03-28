【夜期時段】即月期指最新報２１７５６點，跌１２點，高水７１點

《經濟通通訊社２８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１７７８點，升１０點，高水
９３點，最新報２１７５６點，跌１２點，高水７１點，合約成交３５６張。
即月國指期貨在夜期時段開市報７４２０點，無升跌，高水２４點，最新報７４１９點，跌
１點，高水２３點，合約成交１１７７７張。
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