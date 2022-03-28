《真知灼見－溫灼培》美元料高位待變

《真知灼見》過去推低歐元匯價因素可謂數之不盡。俄烏局勢對歐洲帶來的困擾是其一，歐

洲經濟弱貿易從盈餘變赤字是其二，歐央行收緊貨幣政策速度幅度均遠不及聯儲局是其三，以及

政治上德國新政黨上台法國大選將致帶來的不穩定因素等。上周聯儲局主席鮑威爾更加強力度，

在一演講會上謂，面對非常強勁勞工市場及偏高通脹率，該局必須迅速把貨幣政策推回正常水平

。此話一出，市場隨即估聯儲局５月議息會加息半厘機率增至７６％（加２５基點早已是共識）

，而今年餘下加息６次至１﹒７５％－２﹒０％息率水平機率也增至九成以上。

不過有趣是，不論因素對歐元如何淡，上周所見歐元只於１﹒０９５０－１﹒１１０美元間

窄幅上落，似對利淡因素已沒感覺。另值得留意是，歐元區３月綜合採購經理指數雖跌，但仍高

企５４﹒４指數點，與２月５５﹒５只作出些微回落。數字告訴我們過去市場似乎是高估了俄烏

局勢對歐洲所可能帶來的衝擊。當然，３月數字也許未完全反映整體情況，但初步見亦非想象般

惡劣。當這麼多利好美元及利淡歐元因素盡出而歐元仍能站穩，似乎意味現在只是等待一個利好

因素在推升歐元匯價。假如於５月５日議息會，聯儲局縮表力度不足，這或會是美元從強轉弱的

一個重要轉捩點。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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