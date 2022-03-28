《匯市一周－徐惠芳》觀望美國非農數據及議息會議，外幣整固

《匯市一周》展望本周，關注周四（３１日）公布的美國個人消費開支價格（ＰＣＥ）指數

，聯儲局視ＰＣＥ指數為通脹指標，料指數將錄得５﹒５％的按年升幅。周五將公布美國３月就

業數據，包括失業率與新增非農就業職位數據。料美國３月非農業職位增加４６萬個，失業率料

降至３﹒７％；２月非農業職位增加６７﹒８萬個，失業率為３﹒８％。市場關注聯儲局會否加

息５０點子，還有周五公布的美國供應管理協會（ＩＳＭ）製造業指數，消費信心指數等等。



美國國債和全球債券遭到拋售，基準１０年期國債收益率一度升至２﹒３４％。標普２月製

造業ＰＭＩ和首次申領失業救濟人數優於預期，不過２月耐用品訂單遜於預期。



美國上周申請失業救濟人數為１８﹒７萬人，降至１９６９年以來的最低水平，預期為

２１﹒２萬人，Ｍａｒｋｉｔ３月製造業ＰＭＩ為５８﹒５，高於預期的５６﹒３，防疫限制減

少和供應鏈中斷問題的緩和，對需求和生產構成支持。



投資者正在拋售債券，因美聯儲官員警告指，為遏制４０年來最熱的通脹，可能需要加大加

息力度。美聯儲主席鮑威爾明確表示，若有必要，將在５月份加息５０個基點，認為經濟足以承

受更高的借款成本。



密歇根大學消費者情緒指數則連續下跌六個月報５９﹒４，反映市民對經濟前景信心不明朗

影響消費意欲下降。但上周美國就業和ＰＭＩ數據理想抵消消費信心下跌的影響，美元從一周前

低位回升後，繼續保持在９８水平。



美匯指數上周五收在９８﹒８０，趨勢往上，下方支持９８﹒１０、９７﹒６０。技術上美

元觸及２０日線９８﹒３５後重上１０日線９８﹒５７，若美元突破９９﹒３８，下一步可望挑

戰１００大關。相反跌破２０日線後，將下望９７﹒６８。



黃金價格一度升逾１％，創３月１４日以來高點至每盎司１９６６﹒０３美元，投資者權衡

了美國對俄羅斯新制裁措施的影響，以及經濟增長前景。全球最大黃金交易所基金（ＳＰＤＲ

ＧＯＬＤ ＥＴＦ）截至３月２４日，黃金持倉量為１０８７﹒６６ 噸，按日增加４﹒０６噸

。金價上周五收在每盎司１９５６﹒３１美元整固，下方支持１９３０、１９１０美元。



日本經濟增長和通脹幅度遠落後於歐洲及美國，投資者相信，日本央行在未來時間將繼續保

留超寬鬆貨幣政策支持經濟發展。息差擴濶，以及日圓持續下跌理由，吸引利差交易進一步推動

日圓下跌。



技術上，上周美元兌日圓曾見過１２２﹒４３，若突破該位上望２０１５年１１月高位

１２３﹒７４以及１２５﹒２７。相反，若跌破１２１﹒１５支持或下探１１９﹒２７或

１１８﹒６７。

《國泰君安財富管理投資顧問 徐惠芳》



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