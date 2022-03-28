《投資筆記－黃子燊》孳息率逾１０厘的水發興業債券賣點在哪裡？

《投資筆記》筆者本期打算簡單談談的偏好債券，為水發興業能源（００７５０）（以下簡

稱發債人）的債券。一如我們往常的作風，有關債券亦是短期債券，今年１２月１９日到期，票

面息率６％，到期孳息率１２﹒２％，持有至到期絕對回報率約為９％，沒有信用評級（ｎｏｎ

－ｒａｔｅｄ） 。



如果對港股比較熟悉的朋友，可能均知水發興業能源的前身便是興業太陽能，早前曾發生債

務問題，其後被山東省級國企水發集團收購，目前水發集團是發債人的控股股東，持股約

６６﹒９２％。本隻於２０１９年１２月１９日，正是當時處理債務問題時所發行的債券，故此

，它有一些困境債券具備的特色 － 一開始時是以券支息（類似股票中的以股代息），到一定

日期後才以現金付息。具體地說，本債券息率雖然一直都是６％，但在２０２１年６月１９日前

，是以２％現金息及４％實物支息；在２０２１年６月１９日後，才是每年現金派息６％。因此

現在買入有關債券的話，會收到的是現金派息，而非以券支息。



我們偏好這隻債券，超過１０％的高孳息率固然是一個原因。但更重要是風險可控。發債人

屬新能源相關行業，業務主要包括設計、製造及安裝幕牆、綠色建築、太陽能 ＥＰＣ

（Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ Ｐｒｏｃｕｒｅｍｅｎｔ Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ，即受業主

委託，按照合同約定，承擔工程項目的設計、採購、施工、試運行服務等工作，並對承包工程的

質量、安全、工期、造價全面負責）、光伏建築一體化系統（將太陽能電池板的電能連接到建築

物的電網中）、風能 ＥＰＣ、可再生能源產品銷售等。如果要將其業務高度慨括，企業主營業

務可分成三增，分別是綠色建築及幕牆、風能及光伏 ＥＰＣ及新能源營運。那為何我們看好集

團本隻債券，認為可以買入呢？主要原因如下：



＊一、集團前景持續向好＊



行業而言，集團整體屬新能源相關企業。綠色建築、風能及光伏ＥＰＣ與新能源營運，均是

響應中國「碳中和」的國家戰略，發展趨勢對其有利。落到具體處，集團綠色建築及風光

ＥＰＣ 的訂單儲備亦相對充足，按券商估算，兩塊業務於２２年的收入增長分別達到２０％及

１４％，支撐企業發展。另一方面，集團亦在母公司及山東省一級國企水發集團的支持下，開始

加大度發展新能源業務，目標於２０２５年末實現２０ＧＷ裝機量（四成自投，六成母公司培育

後注入），向新能源營運商角色轉型。加上集團自２０２０年起實現由虧轉盈，經營現金流亦有

所好轉，整體而言，集團的發展方向是向好的方向發展。我們不能說單憑財務數字，集團的信用

狀況是毫無暇疵，但最少集團的最壞情況已過，融資能力也有所增長並得到金融機構認同，這從

集團的國內貸款利率從２０２０年底的４﹒４５％至２４％，減低至最新半年報的５﹒０９％至

７﹒１９％可側面印證。



＊二、股東背景彌補商業模式不足＊



從信用角度出發，集團的商業模式本身有一定缺點。由於 ＥＰＣ 業務的特性，集團往往

要在前期付款予供應商以採購材料及建設，但在項目建築工程差不多完工時才可向客戶收款，這

令集團容易出現資金缺口，亦令集團現金流較差及負債比率較高，集團的前身興業太陽能正是因

為有關原因而導致資金鏈斷裂。而集團打算重點發力的新能源業務，也是需要投入較大，較為重

資產的業務。但除了集團自身的經營能力及財政紀律外（如管理層承諾資產負債率不超過７５％

），我們認為集團股東背景能有效彌補有關缺點。

但就目前這個案例，我們認為水發集團本身具備一定信用能力以調動信貸資源，在其支持下

，水發興業的信用能力有所提升－－（ｉ）水發集團作為一級省國企，除了自身可以直接支持發

債人外，其亦具一定能力調動山東省的金融資源（如銀行），這有助緩釋發債人的商業模式風險

；（ｉｉ）山東省本身為中國經濟大省，其總量ＧＤＰ位列為全國前５，財政自給率位列全國第

８，負債率位列全國第２３，除了當地經濟及財政狀況相對穩健外，當地亦有健全的地方金融體

系，因此水發集團作為其省級城投，信用能力相對較高，融資能力也因此較強；（ｉｉｉ）水發

集團從事的主要是水利基建及水務事業，與民生高度相關，會獲得省政府的高度支持（背後原因

是政府不容許和民生相關的企業出現債務問題），因此信用能力較強；（ｉｖ）參考國際評級機

構穆迪，其評級為 Ｂａａ１，屬投資級別，加上水發集團對發債人的絕對控股及深度合作，我

們認為水發集團的信用能力可以投射至發債人，並充份對沖其商業模式的信用風險。



＊三、債券年期較短＊



有關債券於２０２２年１２月１９日，即９個月到期，正如我們一貫主張的「以年期限風險

」想法，由於年期較短，能發生的變化也因而較少，風險因此可控。而發債人本身具備一定經營

能力，且所處行業為政策扶持行業，因政策令基本面一夕變天機會較低，近年來令投資者最擔心

的政策風險，也因此在可控範圍之內。加上其具國企背景，而不是民營企業，對抵禦政策風險的

能力較強，因此整體風險可控了。



＊總結＊



綜合而言，集團自身財務基本面正向較佳方向發展，加上有省級城投股東支持，而有關城投

亦具有實力（見第二段），加強了其信用能力，再加上債券年期較短，整體風險可控，因此我們

認為有關債券值得投資了。《晉裕環球資產管理投資研究部高級投資分析師 黃子燊》



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