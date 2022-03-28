《金石為開－黃威》黃金好淡爭持，待非農及通脹數據破局

《金石為開》上周多位美聯儲官員都暗示了５月議息會議上大幅加息的可能，美債遭到拋售

，債券息率繼續全線上揚。但由於俄烏談判沒有傳來利好消息，加上普京以用盧布計價應對能源

制裁，油價再度衝高。市場的通脹預期強烈，抵銷了加息步伐加快對黃金的負面影響，金價震盪

回穩並逐漸轉升，全周累計上漲１﹒９％。



美聯儲官員上周頻繁發聲，為後續更快收緊貨幣政策做鋪墊。美聯儲主席鮑威爾表示當局必

須迅速採取行動，遏制過高的通脹。如有必要，美聯儲的加息幅度會大過通常水平。紐約聯儲主

席威廉姆斯以及今年擁有投票權的聖路易斯聯儲主席布拉德、克利夫蘭聯儲主席梅斯特均表達了

類似觀點，布拉德更是激進表示３月不應只加息２５個基點。



美聯儲不斷釋放的鷹派信號本應加劇黃金的壓力，但俄烏局勢支撐了金價。烏克蘭拒絕了讓

馬里烏波爾投降的俄方最後通牒，雙方的談判也未能在過去一周達成任何共識。烏克蘭總統澤連

斯基表示，烏方在談判中完全不會討論非軍事化和去納粹化問題，烏克蘭願意成為中立國但需第

三方擔保且進行公投。目前來看局勢可能繼續膠著下去。另一方面，俄羅斯總統宣布不友好國家

進口俄羅斯天然氣將以盧布計價，導致油價再度衝高。通脹壓力居高不下，令黃金在低位獲得有

力支撐，最終輾轉回升。



現時黃金仍處於好淡爭持的局面。日線圖上，儘管保歷加通道中軌尚未掉頭回落，但短線反

彈明顯受到其壓制。ＭＡＣＤ下跌動能柱有再度增長的可能，ＲＳＩ則暫時維持在５０上方，指

標好壞參半。本周除了繼續跟進俄烏方面的消息之外，美國２月核心ＰＣＥ物價指數和３月非農

有可能成為打破僵局的重要因素，此外還需關注歐元區３月核心通脹及美國３月ＩＳＭ製造業指

數。《六福金融分析師 黃威》



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