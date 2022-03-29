《駐京專電》中證監澄清：未對小米產業鏈企業出台ＩＰＯ限制政策

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》市場有傳言監管層對「當前科創板、創業

板在審涉及小米產業鏈的項目做了排查，涉小米產業鏈ＩＰＯ政策受限」，中證監今日迅速回應

澄清，指出關注到部分自媒體有關小米代表的產業鏈ＩＰＯ政策有重大變化的文章，對此，中證

監明確表示未對小米產業鏈相關企業出台ＩＰＯ限制性政策，也未開展專項排查。

中證監稱，堅持市場化、法治化方向，依法依規開展發行上市審核註冊工作，依法公平對待

各類企業，確保政策預期穩定。希望市場各方不信謠、不傳謠，共同營造和維護良好的市場環境

。



＊小米：已對自媒體背後操作者凌建平提起訴訟＊



小米公司發言人在官微發布聲明稱，發現有自媒體針對公司生態鏈及相關投資業務發布了大

量歪曲捏造、毫無根據的不實謠言，已對該自媒體背後操作者凌建平提起訴訟，將於近期開庭審

理。

據報小米投資投資的趣睡科技，於２０２１年底和２０２２年初兩度被中證監質詢，二次質

詢現在還未回覆。中證監在問詢中發現，趣睡科技的主要銷售渠道正是小米系平台，且從營收數

據上看，趣睡科技和小米「一榮俱榮、一損俱損」，令中證監懷疑，二者存在不當利益輸送。儘

管趣睡科技一再自辯，但市場與監管機構依然堅持認為，這家公司明顯對小米係有高度依賴。

