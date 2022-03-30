《談國論企－黎偉成》港府須迅定原則立案實幹抗疫

《談國論企》中華人民共和國香港特別行政區政府在防控第五波新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９

，至今不僅已造成逾１００萬人確診和逾７０００人離世，甚至疫情對內地產生威脅，肯定是失

敗的。當務之急，是要痛定思痛的端正態度、迅訂符合實際原則、制定有效預案，強化與援港內

地專家、醫護人員合作，腳踏實地防控惡疫；和建立有追蹤功能的「港康碼」，以便今後迅速精

準繼續抗疫，有利通關及推動經濟逐步穩定恢復。



＊要建有追蹤功能港康碼堅持動態清零＊



新冠肺疫第五波防控失敗，乃因港府對最新的病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ的惡與毒和特性，掉以輕

心：（１）使可由口、鼻的上呼吸系統入侵的Ｏｍｉｃｒｏｎ迅速在社區肆虐，所造成的大擴散

，更使本地的醫療系統崩潰，到（２）總書記習近平總書記２０２２年２月１５日就支援香港抗

擊第五波新冠肺炎疫情工作作出重要指示，強調香港特區政府要切實負起主體責任，「把盡快穩

控疫情作為當前壓倒一切的任務」，和「中央各有關部門和地方要全力支持和幫助香港特區政府

造好防疫抗疫工作」，港府還是保持無心無力、見步行步、慢條斯理和部門間各自為戰的官僚作

風，釀成大錯，要中央主動出擊的援港。

即使中央援港抗疫還是處於起步階段，港府得馬上端正防控惡疫態度，特別是改正原則以定

立有效短、中長預案，否則會累人累己，重點有（一）港府首先要（Ｉ）確認疫情仍然相當嚴峻

，因Ｏｍｉｃｒｏｎ是肺疫ＣＯＶＩＤ－１９的變種病毒，不是普普通通的流感或重感，對人體

特別是肺部的破壞和後遺症絕對不輕；而全世界現時應用的疫苗基本是第一期臨床實驗的「試針

」，口服藥更是新得可以，千萬不要以為疫情有「改善」，要嚴陣以待。

由是（ＩＩ）要認定防控疫情的政策基調，肯定要「動態清零」，與國家的防控此疫政策同

心同步同調，否則中央直接支援香港抗擊第五波疫情，便大有「你有你講，我有我做」的南轅北

轍之概。中央為甚麼要幫港？幫極都無用！由是港府的「動態清零」，不是講，而是要老老實實

、確確切切的從言到行都要與內地接軌。

正正因為（二）香港要與內地「動態清零」政策和策略接軌，才能充分發揮中央以強大的力

量全面、迅速對香港作出抗擊疫情支援，港府就一定要推行有一如內地有追蹤功能的「港康碼」

，絕對不能繼續採取現時的見步行步、朝令夕改、缺乏效益的所為「安心出行」，理由為（ｉ）

香港現時使用的「安心出行」沒有追縱功能，有人確診，還是原始地依靠「追縱辦」？香港在

２０２２年３月２６日至２９日每日的確診人數低於１萬，也有７、８千人，其中快測呈報者佔

一半以上，靠人去「追蹤」？難矣！

更大問題，是（ｉｉ）環球疫情嚴重依然，香港即使在中央支援底下暫能減低確診者和離世

者的數目至「可以接受」的水平，但不排除有第六、七波以至更多的疫況，有追蹤功能的「港康

碼」，是香港中、長期抗擊惡疫的重要力量。有人說甚麼「私隱」，乃小眾胡言，大眾的利益最

是重要，港府還要怕小眾？不保護大眾？



＊要從抗疫認同祖國要實際行動愛國愛港＊



要指出最重要之處，為（三）港府一眾官員、公務員以至社會各個階層人士，都必須從中央

這此支援香港抗擊惡疫的政策和相關措施、行動，認認真真的好好深入認識和了解祖國，重新評

估過去和現在對國家的思維，糾正錯誤，強化與祖國的融合，再進一步發揮香港作為國際大都會

對國家的對外與內的重要特殊作用和貢獻。此可多個方面認識和了解，特別是執行任務的人員，

包括：（１）來港直接作出援助的內地醫護，是在香港疫情還是如斯嚴重底下，暫停自己的工作

崗位、暫離自己的家人，冒險來港作出直接的支援，扶危救命，乃崇高的品格和行為。

和（２）內地特別是廣東省，有許許多多單位、人員，日日夜夜辛辛苦苦的為香港而增加生

產各種各樣的醫療用品、糧食、生活必需品，更迅迅速速把物資運送到香港，此時此刻是面對疫

情在深圳、上海等地再有擴散的情況而為香港，此愛良深。

「愛國愛港」，不是一個口號，國家愛香港，香港人當然要要深思如何從一個簡簡單單應酬

式的「愛國」口號，變成實實際際的行動，港府所肩負的重責不可推卸。這不是現任港府還有幾

個月便到期，便要求下任執行的問題，「愛國愛港」不是短期的應酬，是長期的政治建設！

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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