《ＥＴＦ速遞－黃麗幗》撈底宜放眼環球

《ＥＴＦ速遞》俄烏戰爭，美加息在即，加上中美博奕，本港成為夾心，一向對外圍市場敏
感的港股，近年幾乎「跟跌不跟升」。３月中港股市帳率跌至０﹒８８倍，為全球主要股票指數
中最低，近期港股反彈約４０００點，惜成交不振。現時應是投資者貪婪的時候嗎？
３月初，美國證券交易委員會（ＳＥＣ）將在港上市的百濟神州（０６１６０）、百勝中國
（０９９８７）、再鼎醫藥（０９６８８）、和黃醫藥（０００１３）及微博（０９８９８）６
間中概股遭納入「預定除牌名單」，觸發中概股急瀉。３月底ＳＥＣ再宣布於名單上加入富途控
股及百度等５家公司，雖然對股市影響大不如前，惟對中概股陰霾揮之不去。中證監力挽狂瀾，
表示正與美國公眾公司會計監督委員會就此問題商議解決方案。據內媒報道，監管部門亦積極落
實金融委３月１６日會議精神，繼續支持符合條件的企業到境外上市。
＊中概股受政治因素凌駕＊
由２０１８年的中美貿易戰，到憂慮現時美國證券交易委員會要求中概股退市。去年以香港
作為地區總部的美國企業數目下降至１８年新低，中美持久的角力戰可見端倪。在美上市的中概
股估值高昂，借勢調整意料之內。恒生科技指數自２０２１年２月１８日１１００１點的歷史新
高，至今累計跌幅約六成。轉身夠快的投資者，當然可以食盡反彈浪。不過當中資股的投資價值
，不僅再以基本因素評估，而受政治因素及國家政策凌駕，隨時殺一個措手不及。
＊加息無阻科技創新步伐＊
老實說，目前時勢而言，眼光當然要寬闊長遠，投資不能僅集中於一個市場。單以俄烏戰事
為例，亞洲股市的跌幅相對輕微。無可厚非，科技股是大勢所趨，元宇宙興起，互聯網公司開始
進入Ｗｅｂ ３﹒０時代，即使美國５月加息，亦難阻礙科技創新的步伐，加上俄烏戰爭緩和，
投資者可看準時機部署。ＥＴＦ能捕捉一籃子的股票，免卻單一市場風險，適合長線投資。
ｉＥｄｇｅ Ｆａｃｔｓｅｔ 環球互聯網指數，追蹤全球收入首３０大的互聯網公司，由
２０１２年至去年年底，一直跑贏納斯達克 １００指數，相關ＥＴＦ不妨可關注。
《日興資產管理ＥＴＦ業務發展總監 黃麗幗》
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