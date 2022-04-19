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即市新聞

19/04/2022 10:17

《窩輪豪情－梁業豪》招商銀行於５２﹒３０元前有初步支持

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（一星期至一個月）表現最強者為能源業、原
材料業與地產建築業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中
海油（００８８３）、恒隆地產（００１０１）與比亞迪股份（０１２１１），可用作買入其相
關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票
，則宜首選招商銀行（０３９６８）、港交所（００３８８）與商湯（０００２０）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、原材料業與非必需性消費業。此
外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中海油、比亞迪股份與恒隆
地產，可用作奉買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超
短線圖利時應參考的股票，則宜首選招商銀行、建設銀行（００９３９）與友邦保險
（０１２９９）。
　　港股大市受到招商銀行的積極沽盤所影響而顯著下挫，但見該股的大戶買家入市維持秩序，
股價於５２﹒３０前跌勢喘定。恒指期貨小時圖形勢現屬向淡，ＭＡＣＤ不宜發出「雙熊」沽空
訊號，令２０９６３正式從即市支持變為即市阻力。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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