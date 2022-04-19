《談國論企－黎偉成》國民經濟一季度發展似穩未穩

《談國論企》中國的國內生產總值ＧＤＰ於２０２２年一季度增長率，無疑高於預期，惟這

在相當程受到工業大企業生產和固投的支持，社會消費、服務業於３月份同比回落，商品房銷售

面積及所涉額度是季皆跌，經濟發展似穩未穩。新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９的最新變種病毒

Ｏｍｉｃｒｏｎ肆虐環球，中國的疫情亦現頻發之象，加上烏局亂作一團、美帝加劇對華全方位

圍堵、攬炒，相信中國經濟存困漸多仍能以穩字當頭和穩中有進的發展。



＊疫情頻發使零售服務商品房３月份市跌＊



來自中國國家統計局所發布的最新數據，國內生產總值ＧＤＰ於２０２２年一季度的同比增

長４﹒８％（見表．下同），較我預期的３﹒３％要高，亦比２０２１年環比提升１﹒３個百分

點，乃於２０２１年一季度飆升１８﹒３％的高基礎底下的較快增長，該可接受，惟國民經濟多

個主要環節潛伏新憂，政府得適時適度主動加以調節，力保經濟穩而有進。

國民經濟無疑仍存在若干積極因素支持，卻受到頗不少外因與內因之困。先談（甲）困擾。

最令人感到憂疑者，當然是（一）消費零售市場。社會消費品零售總額即使於２０２２年一季度

累計達１０﹒８６萬億元，同比增長有３﹒３％，卻比２０２１年同期的兩年平均增幅４﹒２％

要低，升幅顯然有所放緩；最大問題是３月份３﹒４２萬億元，出現同比減少３﹒５％，環比亦

回落１﹒９３個百分點，多個限額以上單位的銷售項目於是月同比皆下跌，估計是受到國內疫情

頻發，特別是在上海、深圳等主要城市發生，使消費零售市場受到不輕的困擾。

從全國網上零售額的變化，可見居民在疫情頻發之況加大改變購物的習慣：於２０２２年１

－３月份累計３﹒０１萬億元，同比即使僅增６﹒６％，亦高於社會零售總額的升幅約３﹒３個

百分點，其中實物商品網上零售額２﹒５２５萬億元增８﹒８％和於零售總額佔比提升至

２３﹒２％。

同樣受到國內疫情頻發的問題困擾，有（二）服務業。全國服務業的（１）商業活動指數於

２０２２年３月份跌至４６﹒５的低於臨界點５０的收縮水平，其中鐵路運輸、航空運輸、住宿

、餐飲業皆收縮；國家統計局指出此等「接觸性聚集性行業受疫情影響較大」。和（２）生產指

數於一季度只增２﹒５％，而３月份回落０﹒９％，亦受疫情之困。

和（三）全國商品房的銷情，於２０２２年一季度更有十分差勁的表現：銷售額於是季度累

計２﹒９６萬億元，同比大幅減少２２﹒７％，銷售面積３﹒１億平方米的跌幅為１３﹒８％。

至於（乙）利好因素，有（Ｉ）全國規模以上工業增加值於２０２２年一季度同比增長

６﹒５％，比２０２１年１２月份僅增４﹒３％和環比回落０﹒４２個百分點的情況為穩。尤其

是中國工業的發展，仍保持一定程度的改進，此可見之於高技術製造業的增加值期內同比增長

１４﹒２％，和裝備製造業增８﹒１％，均高於整體工業的升幅，其中：新能源汽車產量同比增

長１﹒４倍、太陽能電池產量上升２３﹒４％和工業機器人產量增１０﹒２％。唯是製造業採購

經營指數ＰＭＩ於３月份跌至４９﹒５的收縮水平，行業前景引人以憂。



＊須高度注意和化解國際政經多困保經濟穩定＊



正正因為以製造業為主的工業增產，故（二）固定資產投資（不含農戶），亦有相對理想的

發展和表現：於２０２２年一季度達１０﹒４８萬億元，同比增長９﹒３％，比１－１２月份累

計５４﹒４５萬億元所增４﹒９％要高，其中製造業固投於是季增幅高達１５﹒６％，乃受高技

術產業的投資增長２７％的剌激，特別是（１）高技術製造業固投增３２﹒７％，而電子及通信

設備增３７﹒５％、醫療儀器設備及儀器儀表增３５﹒４％；和（２）高技術服務業增幅為

１４﹒５％，信息服務增２１﹒３％，科技成果轉化服務業增１９％。

要指出：全國確診個案近日均逾２萬之數，惟相當集中於上海市，故只要上海的疫情受控，

相信會改善消費品零售市場、服務業和商品房銷售之況。特別是就業情況不斷改善，乃一個重要

的良性啟示：全國城鎮新增就業於２０２２年一季度累計２８５萬人；但要注意和改善的，為全

國城鎮調查失業率於３月份達５﹒８％，顯保就業的政策效應頗覆不穩。

我維持對中國國內生產總值ＧＤＰ於２０２２年的預期升幅，達５﹒４％。中央經濟工作會

議於２０２１年１２月８至１０日舉行所作議決，對２０２２年的工作總基調為「穩字當頭、穩

中求進」，而「各方面要積極推出有利於經濟穩定的政策，政策發力適當靠前」，作為處理和化

解經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱等「三重壓力」的重要政策和策略。中國有信心

在政經維穩，實屬難得。

但國際疫情、政經混亂甚至惡化，中國得加緊留意和化解相關劣況的衝擊，特別是高度提防

和化解美帝要處處對華之攬炒，甚至狠狠反制反擊。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



表：中國ＧＤＰ近年季度增長與最新預測（％）

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１Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 全年

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２０２２ ４﹒８ ＊５﹒４ ＊６﹒２ ＊６﹒８ ＊５﹒４

２０２１ １８﹒３ ７﹒９ ４﹒９ ４﹒０ ８﹒１

２０２０ －６﹒８ ３﹒２ ４﹒９ ６﹒５ ２﹒３

２０１９ ６﹒４ ６﹒２ ６ ６ ６

２０１８ ６﹒８ ６﹒７ ６﹒５ ６﹒４ ６﹒６

２０１７ ６﹒９ ６﹒９ ６﹒８ ６﹒８ ６﹒９

２０１６ ６﹒７ ６﹒７ ６﹒７ ６﹒８ ６﹒７

２０１５ ７ ７ ６﹒９ ６﹒８ ６﹒９

２０１４ ７﹒４ ７﹒５ ７﹒３ ７﹒３ ７﹒４

２０１３ ７﹒７ ７﹒５ ７﹒８ ７﹒７ ７﹒７

２０１２ ８﹒１ ７﹒６ ７﹒４ ７﹒９ ７﹒８

２０１１ ９﹒７ ９﹒５ ９﹒１ ８﹒９ ９﹒２

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資料來源：國家統計局

資料整理：黎偉成

＊為預計數字



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