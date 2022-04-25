《師傅教路－黃瑋傑》鷹普精密收購北部精機，著力布局液壓行業

《師傅教路》鷹普精密（０１２８６）宣布，通過其間接全資附屬公司鷹普流體收購北部精

機的全部股權，總代價為５﹒５２億元人民幣。鷹普精密專注於製造高精密度、高複雜度及性能

關鍵的鑄件及機加工零部件，為其全球多元化的終端市場提供垂直整合的一站式解決方案，包括

最初的研發、模具設計及製造、鑄造、熱處理、二次機加工及至表面處理服務。北部精機主要從

事設計、生產及銷售液壓閥類產品，在產品設計、組件生產、品牌知名度、客戶關係、供應鏈管

理以及其他多個方面保持市場競爭力。液壓行業乃集團長期專注的重要終端市場，同時亦為集團

其中一個未來戰略發展方向。於完成收購後，集團及北部精機將於液壓組件和系統的產品設計、

銷售網絡、客戶資源、供應鏈管理及全球化布局等方面產生全面策略及營運協同效應。



＊去年收入增２９％，精密機加工件業務增長強勁＊



雖然新冠疫情持續反覆，令全球經濟復甦蒙上陰影，但鷹普精密上年度業績卻出現復甦勢頭

，收入創新高，達到３７﹒７７億港元，較截至２０２０年１２月３１日止年度增長２９﹒２％

。液壓設備、農業機械、工程機械及休閒娛樂船舶及車輛等多個工業及其他細分終端市場的收入

均錄得超過５０％增長。集團的美國客戶的需求持續強勁，特別是在工業及其他終端市場，令來

自美洲區的收入增長３５％，２０２１年下半年增長率更高達４３﹒９％。

按業務分部劃分，精密機加工件業務收入增長４４﹒５％，表現最為強勁，主要由於集團在

土耳其的精密機加工工廠客戶需求顯著復甦，年內錄得收入達７８００萬歐元，創歷史新高。另

外，受益於去年與中國本地的液壓客戶成功開發大量液壓類新件號，令集團在中國的精密機加工

產品上半年需求強勁增長。砂型鑄件收入增長３２﹒９％至５﹒７８億港元，主要受全球疫情及

中國國內限電影響，引發市場對分布式發電機需求量大幅增加。熔模鑄件和表面處理業務收入分

別增長１９﹒１％和１８﹒９％，其中熔模鑄件北美客戶銷售下半年增長速度加快，而表面處理

業務則受益於中國汽車業復甦和集團成功開拓了若干新能源汽車的表面處理客戶。



＊墨西哥ＳＬＰ園區工廠陸續投產，產能將大幅提高＊



集團股東應佔溢利為３﹒８２億港元，２０２０年度則錄得虧損１﹒４８億港元；經調整股

東應佔溢利為４﹒２２億港元，增長３４﹒７％；毛利率為２７﹒１％，同比提升０﹒９個百分

點。截至２０２２年２月２８日，集團於未來十二個月內在手未交付訂單金額達３７﹒４８億港

元，同比上升４２﹒９％。集團致力完善全球生產布局，為少數擁有全球化製造網絡的製造商。

集團自２０１９年開始在墨西哥興建北美生產基地──墨西哥ＳＬＰ園區，其中砂型鑄件工廠和

精密機加工件工廠已於去年１１月正式投產，另外三家工廠，包括熔模鑄件工廠、航空零部件和

表面處理工廠等亦正在建設中，預計將於今年內陸續投入生產，屆時可有效地減低地緣政治帶來

的潛在供應鏈和關稅風險，並大大縮短供應鏈時間周期，提升整體營運效率。因應美國政府的龐

大基建計劃，美國工程機械需求持續增長，隨著墨西哥ＳＬＰ園區的工廠陸續投產，產能將大幅

提高，預計來自墨西哥工廠的收入於２０２２年或可達３億港元。建議買入價２元，目標

２﹒２５元，止蝕位１﹒８５元。《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）



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